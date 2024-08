(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 M.O. MANCINI (FDI): TUTTI CONDANNINO INCITAMENTO ALL’ODIO E VIOLENZA IN CHIAVE ANTISEMITA

“Una notizia che ha dell’incredibile: la lista dei nemici da colpire identificati per la loro apparenza politica e per il loro credo religioso. A tanto arriva il nuovo PCI, con uno spunto violento e di matrice razzista che rischia di tramutarsi in un incitamento all’odio contro tutti gli ‘amici di Israele’. Qualcosa che ricorda la terribile atmosfera iniziale degli ‘anni di piombo’, quando un simile approccio politico e culturale fece da culla ad una lunghissima striscia di omicidi e di violenze. Bene ha fatto l’onorevole Donzelli a chiedere che ‘la sinistra condanni liste proscrizione del nuovo PCI’. Subito e senza eccezioni o distinguo: da un lato la democrazia e la libertà, dall’altro i nemici della convivenza democratica. Con tutta la piena solidarietà a coloro i cui nomi sono entrati a far parte di una lista che mai oggi avremmo pensato di leggere. Una solidarietà attiva contro ogni antistorica forma di sopraffazione e contro ogni forma di antisionismo”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

