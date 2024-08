COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATI DI VENERDI 23 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 CUORI IN GIOCO: CARDIOPROTEZIONE PER TUTTI. IL 5 OTTOBRE ALL'ISTITUTO BUON PASTORE, UN EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO CON CROCE ROSSA ITALIANA. INDIRIZZATO ANCHE A FAMIGLIE E STUDENTI

Costruito in oltre tre mesi di lavoro, il grande palinsesto ‘Extra G7 Salute – il festival del “vivere bene da ogni punto di vista” in programma dal 3 al 13 ottobre sarà anteprima e corollario del G7 Salute, che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 ottobre.

Tra gli eventi in programma, il giorno 5 ottobre, nella sede dell'Istituto Buon Pastore, recentemente ristrutturata nel pieno centro storico, spicca “Cuori in gioco: cardioprotezione per tutti”.

L’evento formativo, organizzato in collaborazione con Croce Rossa, ha come tematica la cardioprotezione. Le attività previste nella mattinata saranno focalizzate sulla prevenzione, tutela della salute e diffusione delle principali tecniche di primo soccorso. Parteciperanno, in particolar modo, ai giovani cittadini e alle loro famiglie con il coinvolgimento degli istituti scolastici della città.

Il congresso pomeridiano, con accreditamento ECM, è aperto ai professionisti sanitari e alla cittadinanza tutta ed offrirà un approfondimento sull’arresto cardiaco improvviso, sull’evoluzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE), sul ruolo dei diversi attori della catena della sopravvivenza (dall’intervento precoce del cittadino fino al trattamento sanitario avanzato).

L'ingresso è libero, come per tutti gli appuntamenti Extra G7.

IL PROGRAMMA

Mattino:

09:00 -13:00

Corte Esterna *:

Ospedale dei Pupazzi

Percorso-gioco per bambini 4-8 anni per conoscere la chiamata di soccorso, l'ambulanza e la cura dell'infortunato

Spazio genitori

Campagna Kids Save Live e area dimostrazione gioco interattivo con APP "Un picnic mozzafiato" e "CodeName Resus" (da confermare)

Percorso interattivo tematico conoscitivo

La sicurezza della scena, la chiamata e le istruzioni pre-arrivo, RCP, ì e DAE, L'organizzazione del soccorso extraospedaliero

Mass training BLSD

Addestramento collettivo sulla sequenza di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE con l’ausilio di manichini

Tutte le attività saranno condotte dai volontari della CRI di Ancona e dagli istruttori afferenti al Centro di Formazione Regionale CRI Marche e dai Giovani CRI

Pomeriggio:

14:00-18:00

14:00 Registrazione partecipanti