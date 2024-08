(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 CITTADINANZA. NEVI (FI): ESECUTIVO SOLIDISSIMO, POSIZIONI DIVERSE NON SONO PROBLEMA

“Non c’è e non ci sarà alcuna instabilità di governo. L’esecutivo è solidissimo e gode di ottima salute. Il rischio di tenuta della maggioranza ci sarebbe se un partito della coalizione votasse contro un impegno comune presente nel programma di governo, ma non è questo il caso”. Lo ha dichiarato a Radio Anch’io il deputato Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. “Sulla cittadinanza si discute, così come si ragione su quota 41 o su altri temi, mi viene in mente ad esempio la castrazione chimica, ma anche se si hanno posizioni diverse su taluni argomenti questo non può e non deve rappresentare un problema. Soprattutto non deve far venir meno quel rispetto reciproco che è la base di tutto. Accostare, giusto per essere concreti, Tajani alla Schlein in una vignetta è sicuramente scorretto, oltre che profondamente falso. Poi, è legittimo che la Lega possa pensarla in maniera diversa rispetto a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. Se non fosse così, saremmo un partito unico. La nostra posizione è assolutamente coerente, in linea con quanto sostenuto anni fa dal presidente Berlusconi. Crediamo che un ciclo di studi di 10 anni sia necessario e sufficiente per ottenere la cittadinanza e favorire una maggiore integrazione di cittadini regolari, bambini che vivono e vanno a scuola in Italia. Niente a che vedere con la proposta dei Cinque Stelle, per la quale basterebbero soltanto 5 anni, e ancor di più con quella del Pd che è ancorata allo ius soli. Poi, naturalmente, sappiamo bene che l’esigenza primaria è quella di costruire una manovra economica equilibrata e in grado di ridurre le tasse, capace ancor di più di sostenere la crescita economica. Ma finché si aprirà un dibattito su un tema, e trovo importante che sia accaduto anche in materia di cittadinanza, Forza Italia esprimerà le sue idee e si confronterà con gli alleati e nelle aule parlamentari. Nessuno si senta offeso. E soprattutto nessuno offenda a sproposito nessuno” ha concluso Nevi.

