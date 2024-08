Blocco servizi anagrafici Roma Capitale, Catarci: “Grazie all’impegno del personale superate le difficoltà. No alle mezze verità dell’opposizione, non rispettano i dipendenti capitolini”

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Comunicato Stampa

Blocco servizi anagrafici Roma Capitale, Catarci: “Difficoltà

superate grazie all’impegno del personale. No alle mezze

verità dell’opposizione, non rispettano i dipendenti capitolini”

“Le criticità di questa mattinata nulla hanno a che vedere con quelle

insorte il 13 agosto legate invece a malfunzionamenti del provider”

Roma, 23 agosto 2024 – Questa mattina dalle 8.30 alle 10.30 – 10.45 si è verificato una sospensione

operativa del portale istituzionale di Roma Capitale e, con esso, dei servizi web che sono erogati

attraverso questa piattaforma telematica, tra i quali anche parte dei servizi anagrafici.

Quelli erogati tramite piattaforme esterne, come le Cie (AgendaCIE) sono infatti stati erogati

normalmente, come alcuni servizi legati ad altri servizi di stato civile (morte e nascite) per cui

l’impegno lodevole del personale ha permesso di supplire alle difficoltà.

Altri sono stati sospesi, nella fascia oraria di criticità del portale, e immediatamente sono stati

rifissati nuovi appuntamenti, si ribadisce solo per quelle attività collegate al portale di Roma

Capitale e gestite tramite esso.

Aldilà delle speculazioni, delle esagerazioni e delle mezze falsità di qualche esponente

dell’opposizione, con pochissimo rispetto per lavoratrici e lavoratori oltre che per la città tutta, va

assolutamente potenziato l’insieme dei servizi digitali e l’efficienza del portale per impedire il

ripetersi di simili episodi.

Solo per completezza le criticità verificatesi nella prima metà dell’odierna mattinata nulla hanno a

che vedere con quelle insorte nella mattinata del 13 agosto scorso legate invece a malfunzionamenti

ingenerare perniciose suggestioni.

Dichiarazione di Andrea Catarci, Assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale, al

Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti