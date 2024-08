Baseball, Coppa del Mondo U-15: L’Italia inizia la seconda fase con una vittoria contro il Regno dei Paesi Bassi – Resoconto, risultati e programma 23/8

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Un attacco attento e cinico, unito alle buone prestazioni in pedana di Takuma Lupo e del lanciatore vincente Ivan Larice. permettono all’Italia di piegare per 8-4 il Regno dei Paesi Bassi e di iniziare nel migliore dei modi la fase del “Placement Round”. Venerdì 23 agosto, alle ore 22, sfida al Sudafrica.

ARTICOLO COMPLETO

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/7d91fcff-e000-45f3-3fb4-d416018cb63c.JPG]

L’Italia non sbaglia più: battuto il Regno dei Paesi Bassi – Federazione Italiana Baseball Softball

Un attacco attento e cinico, unito alle buone prestazioni in pedana di Takuma Lupo e del lanciatore vincente Ivan Larice permettono all’Italia di piegare per 8-4 il Regno dei Paesi Bassi e di iniziare nel migliore dei modi la fase del “Placement Round”. Venerdì 23 agosto, alle ore 22, sfida al Sudafrica.

http://www.fibs.it

LE ALTRE PARTITE

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/de1687e7-7435-11b5-de94-48bd375c32b5.jpg]

Porto Rico batte Nicaragua, Cina Taipei cancella l’imbattibilità del Giappone – Federazione Italiana Baseball Softball

I risultati della prima giornata della seconda fase (in aggiornamento)

http://www.fibs.it

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

CLASSIFICHE

STATISTICHE

PHOTOGALLERY WBSC

IL PUNTO DI GIUSEPPE MAZZANTI AL TERMINE DELLA PRIMA FASE

[https://www.bing.com/th?id=OVF.3oTTmkpt4AvfVLFRLuHYZg&pid=Api]

MONDIALE Baseball U15| Giuseppe Mazzanti commenta il percorso dell’ITALIA nella prima fase

Il manager della Nazionale Italiana di #Baseball U-15 analizza la prima fase della Coppa del Mondo U-15 #WBSC e traccia gli obiettivi per le prossime partite. #Italia #fibs

http://www.youtube.com

Risultati prima giornata Super Round (in corso a Barranquilla)

h. 17.30 Nicaragua-Porto Rico 1-3; 22/8 h. 22 Giappone-Cina Taipei 5-6; 23/8 h. 2 Colombia-Messico

Risultati prima giornata Placement Round (in corso a Cartagena de Indias)

h. 17.30 Sudafrica-Guam 9-8 (8°); 22/8 h. 22 Italia-Regno dei Paesi Bassi 8-4; 23/8 h. 2 Venezuela-Repubblica Dominicana

Classifica Super Round:

Giappone, Porto Rico e Cina Taipei (2-1), .667; Messico (1-1), .500; Nicaragua (1-2), .333; Colombia (0-2), .000.

Classifica Placement Round:

Repubblica Dominicana e Venezuela (2-0), 1.000; Italia (2-1), .667; Regno dei Paesi Bassi e Sudafrica (1-2), .333; Guam (0-3), .000.

Il programma della seconda giornata del Super Round (gli orari indicati sono quelli italiani):

h. 17.30 Cina Taipei-Porto Rico, h. 22 Giappone-Messico, 24/8 h. 2 Nicaragua-Colombia

Il programma della seconda giornata del Placement Round (gli orari indicati sono quelli italiani):

h. 17.30 Italia-Sudafrica, h. 22 Venezuela-Guam, 24/8 h. 2 Repubblica Dominicana-Regno dei Paesi Bassi

Foto: Takuma Lupo, lanciatore partente della vittoria per 8-4 contro il Regno dei Paesi Bassi, in azione sul monte di lancio durante la Rotterdam Baseball Week Youth U-15 2024. Credit: Catalin Dacian Ciubotaru.

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________