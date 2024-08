(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Antimafia, Pittalis (FI): “Solidarietà a Gasparri. Porteremo caso in Antimafia”

“Al collega e amico Maurizio Gasparri va la nostra solidarietà. Quanto accaduto è estremamente grave e rischia di minare la credibilità stessa delle istituzioni. Intollerabile appare poi l’atteggiamento strumentale del Pd su vicende estremamente delicate. Porteremo il caso in Commissione Antimafia per verificare quanto accaduto e accertarne i responsabili. Divulgare notizie false contro un avversario politico è squallido e inaccettabile, così come falsificarne i contenuti”.

Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Antimafia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma