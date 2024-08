VAIOLO SCIMMIE, MAZZELLA (M5S): “MIO APPELLO INASCOLTATO, ORA GOVERNO DIA RISPOSTE CELERI”

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

Roma, 22 ago. – “Spiace constatare che il mio appello è caduto nel vuoto: quando a luglio ho esortato il Ministro della Salute a chiarire se, relativamente alla diffusione del vaiolo delle scimmie, ci fosse un pericolo effettivo anche per l’Italia, invitando l’Esecutivo ad alzare il livello di allerta, non volevo fare del becero allarmismo. Semplicemente, memore del rapido contagio del Covid, mi sarei aspettato un atteggiamento più solerte da parte del governo che, invece, risulta ancora non pervenuto. E non lo denuncia il Movimento 5 Stelle, bensì il direttore regionale europeo dell’OMS, secondo cui la ‘mancanza di impegno e risorse’ da parte dei governi ha impedito di debellare il virus. Sebbene l’Europa conti 100 nuovi casi ogni mese e si sia registrata anche una forma mutante separata del virus che uccide circa il 10% delle persone infette, i vaccini attuali dovrebbero essere efficaci contro la nuova variante. Tuttavia, il condizionale deve cedere il passo all’imperativo. Il silenzio assordante dell’esecutivo, però, non tranquillizza certamente del tutto gli italiani, che chiedono chiarezza e la tutela della propria salute e non certo le solite beghe politiche a cui questo governo ci ha abituato”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

