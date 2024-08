(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

gio 22 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

MONTESPACCATO CALCIO, GUALTIERI: SOLIDARIETÀ AL GRUPPO SPORTIVO. ROMA SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Roma, 22 agosto 2024 – ” Esprimo la mia più profonda solidarietà al Montespaccato Calcio e a tutta la comunità per l’ignobile atto vandalico che ha devastato la sala studio del ‘Don Pino Puglisi’. Un vile attacco a tutto il quartiere e a chi, con impegno e dedizione, lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore, lontano dalle ombre della criminalità. Non permetteremo che la violenza e l’arroganza prevalgano su chi lavora per il bene della nostra città. Roma sarà sempre al fianco di chi promuove legalità, solidarietà e inclusione “. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri .