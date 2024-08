(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

MEGA INCENDIO ROMA, BARBERA (PRC): "REGIONE LAZIO E COMUNE DI ROMA SI

ASSUMANO LE PROPRIE RESPONSABILITA'”

“In queste ore il nostro primo pensiero va ai quattro operatori ricoverati

al Sant’Eugenio in prognosi riservata per le gravi ustioni causate dal

terribile incendio scoppiato ieri a Roma, nella zona di Torre Spaccata, a

cui esprimiamo con forza tutta la nostra vicinanza. Quello che non possiamo

invece accettare sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lazio

Rocca e dell’Assessore al Bilancio Righini che sembrano voler scaricare le

loro responsabilità solo cambiamento climatico e al mancato rispetto delle

regole per prevenire gli incendi da parte dei cittadini. Spetterà

sicuramente alla magistratura indagare sulle responsabilità del rogo e su

quanto accaduto ai quattro operatori, un vigile del fuoco e tre volontari

della protezione civile, rimasti gravemente ustionati dall’incendio che sta

vano provando a spegnere, ma alcune situazioni non possono essere più

sottaciute. Basti pensare alla grave carenza di organico dei Vigili del Fuoco

denunciata solo pochi giorni fa da diverse rappresentanze sindacali di Roma

e provincia. Tali organizzazioni hanno denunciato la carenza di 700 vigili

del fuoco che, di fatto, riduce la capacità operativa del suddetto corpo,

determinando anche un sovraccarico di lavoro, fisico e mentale, che

influisce negativamente sulla capacità di saper rispondere prontamente alle

emergenze, soprattutto nei mesi estivi. Accanto alla carenza di organico, tali

organizzazioni sindacali hanno denunciato anche altre criticità di

carattere organizzativo e finanziario, come la scarsa disponibilità di

automezzi e di equipaggiamenti protettivi, compresi quelli di protezione

individuale che dovrebbero garantire la sicurezza personale dei vigili del

fuoco. Oltre a ciò, c’è il grave problema dell’abbandono delle aree verdi

da parte delle amministrazioni locali che favorisce la propagazione degli

incendi ed un uso improprio uso dei volontari di protezione civile che

vengono utilizzati per sopperire alla carenza di personale dei vigili del

fuoco con mezzi obsoleti e non sempre idonei. Ad esempio, sembrerebbe che

sia proprio l’esplosione dell’automezzo multifunzione denominato MOG, in

comodato d’uso all’associazione di volontariato, rimasto bloccato tra le

fiamme per un guasto, ad aver causato le gravi ustioni agli operatori

ricoverati. Tutto ciò è veramente intollerabile non solo per la distruzione

delle aree verdi, ma anche per la sicurezza dei cittadini e di quanti

devono intervenire in queste situazioni di emergenza”. E’ quanto afferma

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista.