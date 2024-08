(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

gio 22 agosto 2024 DIRITTI, M5S: "ERRORE NEGARE PATROCINIO AL PRIDE FVG"

Roma, 22 ago. – “La mancata concessione del patrocinio al Pride da parte del comune di Lignano Sabbiadoro è segno che c’è ancora tanto lavoro da fare nella lotta alla discriminazione e alla marginalizzazione”. A sostenerlo è la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi, intervenuta sull’argomento con la senatrice M5S Alessandra Maiorino e il senatore M5S Stefano Patuanelli.

“C’è ancora chi cerca di sostenere che l’omosessualità sia immorale, contro natura, socialmente pericolosa, neanche fossimo nell’Ottocento. Addirittura, alcuni politici locali della Regione hanno definito il Pride contrario ai valori democratici. Sono ridicoli e istigano all’odio e alla discriminazione. È la nostra stessa Costituzione a sancire in maniera granitica il diritto di ciascuna persona di svilupparsi liberamente e senza ostacoli, che la Repubblica è tenuta a rimuovere. Le istituzioni e i loro rappresentanti devono essere portatori di valori positivi, le cui azioni devono riflettere l’importanza del loro riconoscimento e dell’uguaglianza.

Come Movimento 5 Stelle non possiamo non stigmatizzare quanto sta accadendo e continueremo la nostra azione a difesa dei diritti delle cittadine e dei cittadini della nostra regione e di contrasto alla discriminazione e agli abusi nei confronti delle persone LGBTI+”.

