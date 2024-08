Agenzia regionale 875.24 _ Presentazione Festival Castel dei Mondi

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

Oggi ad Andria la presentazione della XXVIII edizione del festival con la sindaca Bruno e l’assessore regionale Matrangola

Sarà dedicata alla memoria, funzione intermittente tra passato e futuro che abita il presente, la XXVIII edizione di “Castel dei Mondi”, il Festival internazionale di Andria-Castel del Monte, presentato questa mattina nella sede del Food Policy Hub del Comune di Andria.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, l’assessore regionale alla Cultura, Viviana Matrangola, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio, l’assessora comunale alla Bellezza, Daniela Di Bari, il direttore artistico della manifestazione, Riccardo Carbutti, ed il direttore di produzione del festival, Francesco Fisfola.

Tra le novità di una rassegna divenuta oramai appuntamento fisso di fine estate pugliese, il rafforzamento del legame tra luoghi identitari della città e spettacoli, con ognuno degli ambiti e delle tappe, come ha sottolineato Ponzio, divenuti “tesoretto di ogni comunità di quartiere”.

“Riprendiamo il cammino da dove si era interrotto – ha esordito il sindaco Giovanna Bruno – con uno slancio ancora più forte che ribadisca il legame identitario tra territorio e Festival, con la città che si fa palcoscenico e mette in scena i suoi luoghi simbolo. Il tema della memoria ci riporta a ragionare sulla costruzione del tracciato ed a pensare al futuro con la consapevolezza di non ripetere gli errori del passato. Un tema, questo, di fortissima attualità”.

“Il Festival di Andria – ha commentato l’assessore regionale Viviana Matrangola – resterà una priorità, un fiore all’occhiello dell’intera programmazione culturale regionale. È più di una promessa, considerato il valore dell’operazione culturale che vede sullo sfondo lo sforzo di una coralità complessa di soggetti, tutti coinvolti nel sistema della cultura. E questa è certamente una peculiarità che abbiamo il dovere di sostenere”.

A commentare il programma, il direttore artitico di Castel dei Mondi Riccardo Carbutti, che ha sottolineato l’importanza delle partnership internazionali messe in campo, dando l’appuntamento al primo dei trenta spettacoli, previsto per il 30 agosto prossimo, anticipato da una bonus track al debutto il 22 agosto.

L’organizzazione del Festival comunica che biglietti e abbonamenti, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l’acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, a partire dal pomeriggio di mercoledì 21. Ulteriori informazioni presso lo stesso sportello e sul sito http://www.casteldeimondi.com.

Al presente comunicato è allegato il programma completo, a cui potrebbero essere apportate alcune variazioni che saranno notificate per tempo

