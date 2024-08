NUOVO CDA COTRAL – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 TIERO (FDI): “IN BOCCA AL LUPO A CIPOLLA E AL NUOVO VERTICE DI COTRAL SPA”

Roma, 21 agosto – “Colgo l’occasione per rivolgere gli auguri di buon

lavoro al neo presidente di Cotral spa, Manolo Cipolla, e ai nuovi membri

del Consiglio di amministrazione. In particolare mi sento di inviare un

grande in bocca al lupo al presidente Cipolla, professionista di

alto profilo che ritengo sarà sicuramente all’altezza dell’incarico

conferitogli. Lo attende un ruolo di prestigio e allo stesso tempo di

enorme responsabilità. Sono comunque convinto che il dottor Cipolla sarà

attorniato da una squadra di valore, tale da supportarlo nella gestione di

un’azienda di grande importanza per la nostra regione. Rivolgo infine un

sincero ringraziamento alla presidente uscente Amalia Colaceci, per la

disponibilità e la grande collaborazione instaurata con il sottoscritto in

questi mesi”.

Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e

Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio