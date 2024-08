(ACON) CARCERI. PELLEGRINO (AVS): VOLONTARIATO NON SOSTITUISCA ISTITUZIONI

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 (ACON) Trieste, 21 ago – “La raccolta fondi che ha permesso

l’acquisto di 38 frigoriferi per le persone private della libert?

personale, detenute presso la casa circondariale di Udine, ?

sicuramente un atto di civilt? di cui andarne fieri”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale di Alleanza

Verdi Sinistra Serena Pellegrino a margine del comunicato stampa

con cui il Garante dei detenuti del Comune di Udine ha informato

della positiva raccolta fondi con cui sono stati acquistati gli

elettrodomestici.

“Ritengo per? – prosegue Pellegrino – che la questione sia un po’

pi? complessa: i deficit sempre pi? acclarati delle istituzioni,

in questo specifico caso quella carceraria, non pu? venire

compensata dall’attento e pronto intervento della cosiddetta

societ? civile, sempre attiva e presente. Il problema del

sovraffollamento nel carcere di via Spalato, con la conseguente

situazione di disagio manifestata a pi? riprese dai detenuti

anche dalle carceri di tutto il territorio regionale, non pu?

essere demandato alla buona volont? del privato”.

“Il depotenziamento del servizio pubblico, esso sia riferito alle

carceri o alla scuola, ma anche al sociale o alla salute pubblica

? ormai arrivato a livelli di difficile sostenibilit?. La

politica – incalza l’esponente delle Opposizioni – agisca in

forza dei principi costituzionali e affronti in modo organico e

sinergico tutti i problemi sociali. Non ? pi? accettabile che a

fronte dello strozzamento continuo dei servizi pubblici si cerchi

di ovviare con azioni, seppur meritevoli e caritatevoli, che non

possono certo essere compensative e soprattutto continuative. I

rimedi devono essere trovati con interventi chiari e fattivi

delle istituzioni”.

“Il volontariato, per quanto nobile e anche eseguito in modo

professionale, come nel caso della progettazione degli spazi,

delle strutture e degli arredi interni, non si pu? sostituire al

lavoro che deve essere di competenza e appannaggio del servizio

carcerario. L’azione volontaria, come purtroppo sta accadendo in

molti settori, non pu? sostituire i doverosi oneri che sono in

capo alle istituzioni. Le conquiste sociali sono tali se sono

riconosciute in modo universalistico. L’alternativa – conclude

Pellegrino – ? lo scollamento della Res publica che trova il suo

terreno fertile nelle continue picconate alla nostra Costituzione

fondata innanzitutto sul principio di sussidiariet?”.

