(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Stellantis. Gelmetti (FdI): Stipendi record a manager ma operai a casa, sinistra prona

“Stellantis in tutto il 2023 ha mandato a casa, in modo provvisorio e anche definitivo, circa 15mila dipendenti tra Italia e Stati Uniti. Un bilancio umiliante se rapportato alle cifre titaniche che l’azienda riconosce al proprio amministratore delegato e al proprio presidente John Elkann, rispettivamente 41,2 e 4,8 milioni di euro. Cifre record. Negli Stati Uniti questo squilibrio ha suscitato proteste sindacali, mentre qui in Italia Cgil e giornali di sinistra si dimostrano ancora una volta proni al colosso Stellantis. Evidentemente per costoro l’interesse dei lavoratori è meno importante dei lauti stipendi dei ‘padroni’”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica