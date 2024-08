(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 SCUOLA, ALOISIO (M5S): PIUTTOSTO CHE CHIUDERLE A OTTOBRE, GOVERNO LE ADEGUI A CAMBIAMENTI CLIMATICI

“In un contesto in cui si moltiplicano le richieste di prolungare la pausa estiva per affrontare le inadeguate condizioni degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, è fondamentale adottare una visione proattiva e lungimirante. La nostra scuola, un servizio essenziale per la crescita e il benessere dei bambini e delle famiglie, merita un’attenzione particolare e investimenti concreti soprattutto sotto il profilo strutturale. Prolungare le chiusure non è la soluzione: la vera sfida consiste nell’adattare le nostre scuole alle esigenze climatiche, rendendole agibili e confortevoli in ogni stagione. Perciò, colpisce il silenzio dell’Esecutivo innanzi al dibattito in atto, probabilmente perché non intende stanziare fondi per ristrutturare e adeguare gli edifici scolastici, garantendo così un ambiente di apprendimento idoneo e stimolante. Pertanto, innanzi agli appelli di famiglie e insegnanti, è arrivato il momento che il Governo possa finalmente mettere la scuola al primo posto nell’agenda politica, con investimenti mirati volti a migliorare le strutture esistenti, così da garantire piuttosto un tempo pieno negli istituti scolastici. Inoltre, ritengo importante adottare una adeguata alla lotta della dispersione scolastica attraverso un’analisi capillare delle motivazioni e rafforzando i controlli nei contesti familiari in cui vivono i giovani che abbandonano il ciclo scolastico. Solo così potremo assicurare che ogni bambino abbia il diritto di apprendere in un ambiente sereno e favorevole, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne”.

Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M5S).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle