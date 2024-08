Elezioni rinnovo Consiglio provinciale

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: INDETTI I COMIZI

ELETTORALI PER IL PROSSIMO 29 SETTEMBRE

Elezione dei componenti del Consiglio provinciale: con decreto presidenziale n. 7 di ieri, lunedí 19

agosto, sono stati indetti i Comizi elettorali per la prossima domenica 29 settembre con orario dalle

8 alle 20.

Si ricorda che l’Ente novarese è interessato solo per quanto riguarda il rinnovo dei dodici

componenti del Consiglio provinciale, in quanto il presidente Federico Binatti resterà in carica fino

al 2027.

Come noto, dal momento che le Province, a seguito della legge n.56 del 2014 (“legge Delrio”), sono

“Enti di secondo livello”, la consultazione elettorale riguarderà solo i sindaci e i consiglieri

comunali in rappresentanza dei cittadini residenti nei Comuni del territorio.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale dalle 8 alle 20 del prossimo 8

settembre e dalle ore 8 alle 12 del 9 settembre e dovranno essere corredate da un numero di

sottoscrizioni pari ad almeno al cinque per cento del totale dei votanti.

Ciascun elettore (sindaco o consigliere comunale) esprimerà un voto che sarà “ponderato” sulla

base dell’“indice di ponderazione”, che rappresenta sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun

elettore e che, a garanzia della rappresentatività dei territori, viene determinato in relazione alla

popolazione complessiva della fascia demografica del Comune nel quale si è sindaci o consiglieri.

I seggi saranno istituiti nella sede della Provincia (piazza Matteotti n. 1 a Novara) per gli elettori dei

Comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri,

Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate,

Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino,

Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San

Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Vespolate,

Vicolungo e Vinzaglio e nella sede del Comune di Borgomanero (corso Cavour n. 16) per gli

elettori dei Comuni di Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Boca, Bogogno, Bolzano

Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra

Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio,

Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme,

Gozzano. Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno,

Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia, Prato

Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d’Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno e Varallo Pombia.