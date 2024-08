TARI – Nessuna sanzione per i pagamenti effettuati dopo il 15 agosto a causa della tardiva ricezione dell’avviso

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

In questi giorni il Comune di Oristano sta completando l’invio degli avvisi di

pagamento della TARI 2024.

La predisposizione degli avvisi, circa 17 mila, ha richiesto più tempo del

previsto a causa di un riallineamento delle banche dati del Comune e della

società Formula Ambiente che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei

rifiuti. Questo inconveniente ha determinato un ritardo nell’invio a domicilio.

Nel caso in cui gli avvisi di pagamento della TARI siano arrivati a domicilio a

ridosso o oltre la scadenza del 15 agosto non verrà applicata alcuna sanzione

per il ritardato pagamento della prima rata.

Il pagamento della prima rata dovrà comunque essere regolarizzato entro 10

giorni dalla ricezione a domicilio dell’avviso di pagamento.