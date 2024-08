Fwd: COMUNICATO CONCERTO DEL 20 AGOSTO Livorno Music Festival

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Inviato: lunedì 19 agosto 2024 08:30

Oggetto: COMUNICATO CONCERTO DEL 20 AGOSTO LMF24

L IVORNO M USIC F ESTIVAL

Concerti 14ma edizione, 7 agosto – 1° settembre 2024

La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

Direttore Artistico Vittorio Ceccanti

Livorno Music Festival di nuovo in Cannoniera della Fortezza Vecchia martedì 20 agosto ore 21:00 per un concerto dalle melodie straordinariamente espressive, all’insegna del romanticismo. Con la viola di Anna Serova, solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo e i giovani talenti del LMF italiani e stranieri. Cominciamo con i 5 pezzi di Schumann, dove freschezza inventiva e fascino intimista vengono distillati perfettamente in un connubio esemplare, con il sapore tipico della Hausmusik. Si prosegue con Franck e la sua Sonata in la maggiore, uno dei suoi ultimi capolavori, dove limpidezza strumentale e equilibrio apollineo governano il dialogo tra i due strumenti. Last but not least la Sonata in fa minore op.120, ultima composizione cameristica di Brahms, intima, lucida, poetica e complessa. Musiche che «rifiutano ogni esteriorità, […] non concedono niente al virtuosismo: opere scritte per se stesso, come pagine di un diario.», come dice Rostand.

Martedì 20 agosto ore 21:00

LIVORNO – Fortezza Vecchia, Cannoniera

ROMANTIC – ANNA SEROVA

Programma:

Robert Schumann, Fantasiestucke op.73 per clarinetto e pianoforte;

Robert Schumann, 5 pezzi in stile popolare op.102 per violoncello e pianoforte;

César Franck, Sonata in la maggiore per violino e pianoforte;

Johannes Brahms, Sonata in fa minore op.120 n.1 per viola e pianoforte.

Artisti:

Anna Serova, viola

Caterina Barontini, pianoforte

I Talenti del LMF:

Lucrezia Lavino Mercuri, violino; Marina Margheri, violoncello; Cosimo Profita, clarinetto; Emma Pestugia, pianoforte; Katarzyna Gabryś, pianoforte; Edoardo Mancini, pianoforte.

INFO E BIGLIETTI

€ 12,00 : posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);

Ingresso gratuito : under 12 (non acquistabile online).

Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

€ 80,00: 10 concerti

Con l’acquisto del biglietto del concerto c’è la possibilità di gustarsi un’apericena a € 12,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza.

I BIGLIETTI sono acquistabili:

– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:

[ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vivaticket.com%2Fit%2Ftour%2Flivorno-music-festival%2F3832&e=8b912a75&h=774f9718&f=n&p=y | https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832 ]

– presso i punti vendita Vivaticket in tutta Italia al link: [ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fshop.vivaticket.com%2Fita%2Fricercapv&e=8b912a75&h=4c140c9f&f=n&p=y |

https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv ]

– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

– il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 19:30.

Per maggiori informazioni scrivere a:

http://WWW.LIVORNOMUSICFESTIVAL.COM ]

Gioia Bertuccini

Livorno Music Festival