(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 19 agosto 2024

comunicato stampa

Dal Meeting per l’amicizia a Balamondo: tutti gli eventi della settimana a Rimini

La settimana a Rimini dopo il Ferragosto parte con il Meeting per l’amicizia fra i popoli (20 – 25 agosto), il Festival estivo di incontri, mostre, musica, spettacoli e sport e con Balamondo World Music Festival (21 – 23 agosto) il festival dove gli artisti portano sul palco gli elementi della propria musica per poi fonderli con la tradizione popolare del Liscio.

In questa settimana prende il via 45° edizione del Meeting di Rimini dove prendono forma più di 110 convegni con 400 relatori, 16 esposizioni e 18 spettacoli, fuori e dentro la Fiera, oltre alle attività dello sport con il Villaggio dello Sport e i suoi 13mila metri quadri di campi di gioco, e del villaggio ragazzi, uno spazio amplissimo con mostre, teatro, laboratori ed eventi. Anche quest’anno il Meeting propone la quarta edizione del Meeting Music Contest, competizione musicale nata dalla sinergia con il MEI di Faenza. In giuria: Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani e Francesco Arpino, cantautore, musicista e producer.

Nel nome della musica tra tradizione e innovazione, a Rimini torna Balamondo e il Liscio di Mirko Casadei che si fonde con la musica di Tullio De Piscopo (21 agosto), del gruppo di folk irlandese Modena City Ramblers e la Banda Città di Rimini (22 agosto) e Alberto Bertoli (23 agosto).

Riprende per il secondo anno, alla Biblioteca Gambalunga, la rassegna dedicata al romanzo storico “La Storia immaginata. Narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria”. Dal 23 agosto al 13 settembre ogni mercoledì e venerdì sera alle ore 21, il pubblico avrà la possibilità di incontrare gli autori di alcune tra le uscite più interessanti dell’anno. Venerdì 23 agosto si comincia con il primo appuntamento dedicato al romanzo “La donna che odiava i corsetti” presentato al pubblico dall’autrice Eleonora D’Errico e la storica Elisa Tosi Brand.

Da non perdere le mostre, da quelle dedicate a Ugo Tognazzi (residenza del Grand Hotel) e a Pino Boschetti (Palazzo del Fulgor, Fellini Museum) fino alla mostra fotografica Superstars dedicata alle icone della musica internazionale che ci accompagneranno fino all’autunno (Castel Sismondo, ala Isotta).

In attesa del ritorno della Festa de’ Borg al Borgo san Giuliano, tanti eventi in anteprima con “Esco in scarana”, le veglie estive al borgo che si suddividono tra incontri e una piccola rassegna cinematografica sul tema della festa.

Alla Corte degli Agostiniani prosegue invece, fino alla fine di agosto il cinema sotto le stelle con la rassegna ‘Back to the screen’, mentre lunedì 26 agosto va in scena il Gran concerto di mezza Estate, il concerto della Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza, con un Gran Galà della lirica con il soprano Elisa Luzi e il tenore Alessandro Mocci, a cento anni dalla morte di Giacomo Puccini (1924 – 2024).

Infine, come di consueto, il mercoledì il centro storico si anima con gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini, con le boutique che aprono le porte fino a tarda serata e i Musei aperti al pubblico dalle 21 alle 23. Nella serata di mercoledì 21 agosto il Lapidario romano ospiterà i maestri e i migliori allievi dei San Marino International Music Summer Courses che saranno protagonisti di una produzione in forma dal concerto dell’opera Dido and Aeneas di Henry Purcell che impegnerà le voci del coro Modus Alba e con la direzione del clavicembalista Lars Henrik Johansen.

Alla Serra Cento Fiori, continuano gli appuntamenti del Marecchia Social Fest che questo week-end propone due serate dai ritmi molto variegati, la “Fiesta Cubana”, venerdì 23 agosto, e “Lino e i Mistoterital” sabato 24 agosto.

Al Parco degli artisti, musica e teatro per una settimana carica di eventi, dallo spettacolo teatrale Me. Mo. “Quando la mente si trasforma in un puzzle, e non sai più dove mettere i pezzi.” del 22 agosto, alle tre serate successive di musica, dal 23 al 25 agosto, con “Casadei, secondo Vince!”, “REMEMBER BANDIERA GIALLA!” e la serata omaggio a Pino daniele.

Ecco i principali eventi da segnare in agenda:

IN EVIDENZA

da martedì 20 a domenica 25 agosto 2024

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – ingressi Sud ed Ovest

Meeting Rimini

‘Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?’

Festival estivo di incontri, mostre, musica, spettacoli e sport, giunto alla 45esima edizione. Una manifestazione a carattere internazionale che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede.

Nell’orizzonte del titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”, prendono forma più di 110 convegni e 400 relatori, 16 esposizioni e 18 spettacoli, oltre alle attività dello sport con il Villaggio dello Sport e i suoi 13mila metri quadri di campi di gioco e del villaggio ragazzi, uno spazio amplissimo con mostre, teatro, laboratori ed eventi.

In seguito al successo delle precedenti edizioni, il Meeting propone la quarta edizione del Meeting Music Contest, competizione musicale nata dalla sinergia con il MEI di Faenza. Presidente di Giuria: Filippo Graziani, cantautore italiano, figlio di Ivan Graziani. In giuria anche Francesco Arpino, cantautore, musicista e producer.

Tra le mostre, una è dedicata allo scrittore Cormac McCarthy (1933–2023), l’autore de ‘‎La strada’, ‎’Non è un paese per vecchi’, ‘‎Il buio fuori’ e del suo ultimo romanzo ‘‎Il passeggero’ dal quale è tratto il titolo del Meeting 2024.

Info: http://www.meetingrimini.org

martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour 22 – Rimini centro storico

Chi sei tu? – La sfida di Gerusalemme

Spettacolo al teatro Galli nell’ambito del Meeting tratto dal diario di viaggio in Terra Santa di Eric-Emmanuel Schmitt. Un’occasione straordinaria per vedere in scena l’opera di uno dei drammaturghi contemporanei più apprezzati a livello mondiale. Traduzione di Alberto Bracci Testasecca. Adattamento testo di Otello Cenci ed Emanuele Fant. Regia di Otello Cenci. Con Ettore Bassi. Musiche eseguite dal vivo da Mirna Kassis, Matteo Damele, Filippo Dionigi, Tomas Milner, con la partecipazione in video di Éric-Emmanuel Schmitt. Aiuto regia Mauro Pierro.

I biglietti sono disponibili su http://www.vivaticket.com Ore 21.30 Ingresso a pagamento

mercoledì 21 agosto 2024

Lapidario Romano – Museo della Città, Via Tonini – Rimini centro storico

Dido and Aeneas

75° Sagra Musicale Malatestiana – Musiche antiche

I maestri e i migliori allievi dei San Marino International Music Summer Courses sono protagonisti di una produzione in forma dal concerto dell’opera Dido and Aeneas di Henry Purcell che impegna le voci del norvegese Ensemble Earlyvoces e con la direzione del clavicembalista Lars Henrik Johansen.

da mercoledì 21 a venerdì 23 agosto 2024

Rimini, Piazzale Kennedy – Marina Centro

Balamondo World Music Festival

Rimini diventa teatro del folk romagnolo, per la 9a edizione del Balamondo World Music Festival 2024 con tre giorni di Liscio e di sound internazionale, sotto la direzione artistica di Mirko Casadei, con tanti ospiti che saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk.

Si tratta infatti di un festival innovativo, dove gli artisti portano sul palco gli elementi della propria musica per poi fonderli con la tradizione popolare romagnola, il Liscio.

Mirko Casadei si esibisce insieme alla sua Big Band per celebrare il 70esimo di Romagna Mia, accompagnato da artisti di fama nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti del 2024 Tullio De Piscopo, batterista, cantautore e percussionista, icona della musica Jazz e Pop (21 agosto), il gruppo di folk irlandese Modena City Ramblers, e la Banda Città di Rimini (22 agosto) e infine Alberto Bertoli, figlio del cantautore Pierangelo Bertoli (23 agosto).

giovedì 22 agosto 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour 22 – Rimini centro storico

Acqua

Spettacolo al teatro Galli nell’ambito del Meeting: una tragicommedia in un atto unico che esplora le dinamiche umane in una situazione di crescente emergenza.

In una cittadina di mare immaginaria, alle cui spalle sorge una diga, piove senza sosta da giorni. Nel bar della piazza principale trova rifugio un gruppo di amici che si perde in chiacchiere, tra piccole ripicche e pettegolezzi, mentre il livello dell’acqua per le strade sale inesorabilmente. Al gruppo si uniscono i notabili del paese, preoccupati soprattutto di calmare gli animi rispetto alla minaccia dell’acqua. Le chiacchiere da bar si trasformano in accuse e notizie false. In una progressione di discorsi ed eventi sempre più convulsi, la menzogna diventa presto ideologia. E ciascuno deve decidere del suo destino.

Regia di Nicola Abbatangelo. Drammaturgia di Giovanni Maddalena, Giampiero Pizzol e Nicola Abbatangelo. Musiche di Fabrizio Mancinelli. Con Elisabetta Tulli, Andrea Maria Carabelli, Giampiero Pizzol, Giampiero Bartolini, Matteo Bonanni, Gianluca Reggiani, Daniele Romualdi, Laura Berardi, Diego Becce. Scene di Annalisa Di Giuli.

Biglietti disponibili su: http://www.vivaticket.com Ore 21.30 Ingresso a pagamento

fino al 22 settembre 2024

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini

Rassegna estiva al Parco degli Artisti

Spettacoli, concerti e mercatini nel verde del parco Marecchia. Gli incontri in calendario:

Giovedì 22 agosto, Me. Mo. – “Quando la mente si trasforma in un puzzle, e non sai più dove mettere i pezzi.” Spettacolo teatrale. Ore 21:15

Venerdì 23 agosto, Casadei, secondo Vince! – Con Vince e I Ruvidi. Omaggio al Maestro Romagnolo.

Sabato 24 agosto, REMEMBER BANDIERA GIALLA! appuntamento al Parco degli Artisti per rivivere l’atmosfera iconica del Bandiera Gialla.

Domenica 25 agosto, Omaggio a Pino Daniele – con Rossella Cappadone e Simone Migani.

22 e 26 agosto 2024

Borgo San Giuliano

Esco In Scarana

Veglie estive al borgo – Aspettando la Festa.

Conferenze e minirassegna cinematografica tra le piazzette del Borgo San Giuliano, proposti dalla Società de Borg nell’ambito di “Esco in scarana”, manifestazione giunta all’ottava edizione. Le “veglie estive” sono occasioni per incontrarsi, ascoltare, divertirsi, stuzzicati da temi che traggono spunto dalla storia, dalla tradizione e dalla società contemporanea. Sono belle occasioni per uscire di casa… volendo anche con la propria scarana (sedia), come suggerisce il titolo. L’edizione 2024 è principalmente dedicata all’approfondimento del tema della XXII Festa de Borg, che ritornerà ad animare il Borgo nel fine settimana del 6-7-8 settembre 2024. Tra conferenze ed una originale rassegna cinematografica, ci si avvicinerà alla Festa, pronti per goderne appieno la variegata proposta musicale, in linea con il titolo scelto “Taca Bilòz: 100 anni di Rimini a suon di musica, ballo e buon vivere”.

Il quinto ed ultimo appuntamento “live” sarà interamente dedicato alla RIMINI DISCO, giovedì 22 agosto in Piazzetta Pirinela, ed offrirà un excursus tra locali iconici, deejay carismatici ed imprenditori coraggiosi che hanno animato le notti riminesi; conduce Betty Miranda. La rassegna cinematografica prenderà poi il testimone, proponendo al Cinema Tiberio tre documentari che approfondisco il legame tra musica e ballo nella riviera romagnola: lunedì 26 agosto arriverà VAI COL LISCIO: l’epopea del liscio romagnolo in tre atti, regia di Giangiacomo De Stefano e Matteo Medri (2017). Ore 21. Ingresso libero Info: http://www.societadeborg.it

venerdì 23 agosto 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo

Spettacolo al teatro Galli nell’ambito del Meeting in cui la figura di san Francesco d’Assisi viene rivisitata attraverso una lente moderna e vibrante nel monologo di Giovanni Scifoni.

Ma perché San Francesco è così irresistibile? Perché è stato un artista, un performer capace di incantare folle con la sua genialità creativa. Scifoni, con la sua narrazione appassionata, ci guida attraverso la vita del Poverello d’Assisi, svelando il suo straordinario potere persuasivo e il suo ossessivo desiderio di raccontare il mistero di Dio in ogni forma.

Accompagnato dalle musiche medievali e dagli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, Scifoni offre una performance che è un viaggio tra passato e presente, una riflessione profonda e toccante sulla spiritualità e l’arte. Con la regia di Francesco Ferdinando Brandi e una coproduzione del Teatro Carcano – Mismaonda – Viola Produzioni, questa serata promette di essere un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Biglietti già sold out. Info:scara

http://www.vivaticket.com Ore 21.30 Ingresso a pagamento

sabato 24 agosto 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ramin Bahrami in concerto

Interpretazione di Bach al teatro Galli nell’ambito del Meeting

La ricerca interpretativa del pianista iraniano è rivolta alla monumentale produzione tastieristica di Johann Sebastian Bach, che Bahrami affronta con il rispetto e la sensibilità cosmopolita della quale è intrisa la sua cultura e la sua formazione. Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia gli permettono di accostarsi alla musica di Bach esaltandone il senso di universalità che la caratterizza.

I biglietti sono disponibili su http://www.vivaticket.com Ore 21.30 Ingresso a pagamento

domenica 25 agosto 2024

Fiera di Rimini, via Emilia 155 – Palco Piscine Ovest

Orchestra Santa Balera in concerto

Al Meeting di Rimini l’Orchestra di giovanissimi formata da 15 artisti, tra musicisti e ballerini di liscio, esponenti della generazione Z e provenienti dall’Emilia- Romagna. L’orchestra si è esibita insieme a Mirko Casadei, figlio di Raoul, per la celebrazione dei 70 anni della canzone “Romagna Mia”, in omaggio agli “Angeli del Fango” dell’alluvione del maggio 2023 e in occasione della seconda serata del 74esimo Festival di Sanremo. Con Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Veronica Castellucci (Voci), Carlotta Marchesini (Tastiere), Christian Di Giacomo (Chitarra), Andrea Medri (Basso), Nicolò Quercia (Fisarmonica), Loris Casadei (Clarinetto), Samuele Sangiorgi (Sax), Riccardo Monti (Sax E Clarino), Kevin Cimatti (Batteria). Direzione Musicale a cura di Luca Medri. In collaborazione con il MEI di Faenza. Con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento

lunedì 26 agosto 2024

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Gran concerto di mezza Estate

Galà della Lirica

Una serata di musica con il concerto della Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza, nel nome della solidarietà. A cento anni dalla morte di Giacomo Puccini (1924 – 2024), Gran Galà della lirica con il soprano Elisa Luzi e il tenore Alessandro Moccia.

Ore 21.00

Ingresso: libero

Fino a fine agosto 2024

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate: cinema sotto le stelle

La rassegna cinematografica che da oltre trent’anni accompagna le estati riminesi, quest’anno si annuncia ricca di novità, con un cartellone che comprende un ampio percorso dedicato ad alcuni film che hanno fatto la storia del cinema, presentati in versione restaurata o rimasterizzata e introdotti ogni sera da un testimonial d’eccezione. Una nuova formula per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

martedì 20 agosto Back to the screen: Lupin III – Il castello di Cagliostro (Rupan Sansei: Kariosutoro no shiro) di Hayao Miyazaki (Giappone 1979, 100’), introduce Sabrina Zanetti

mercoledì 21 agosto Meeting per l’amicizia fra i popoli Tatami – Una donna in lotta per la libertà (Tatami) di Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Georgia / Usa 2023, 105’), introduce Otello Cenci

giovedì 22 agosto Mastroianni 100 – 8½ di Federico Fellini (Italia / Francia 1963, 138’), copia proveniente dal CSC – Cineteca Nazionale. Introduce Davide Bagnaresi. Ingresso libero

venerdì 23 agosto Meeting per l’amicizia fra i popoli The Old Oak di Ken Loach (Gran Bretagna / Francia / Belgio 2023, 113’)

sabato 24 agosto Meeting per l’amicizia fra i popoli I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà di Loris Lai (Italia / Belgio 2024, 90’)

Ore 21.30 Ingresso 5 € – escluso se diversamente specificato.

Info: http://www.riminiturismo.it/eventi/agostiniani-2024

GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tornano gli appuntamenti infrasettimanali della Rimini Shopping Night, a cura di CNA Rimini. Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico. Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate. La Rimini Shopping Night è un’occasione per trascorrere una serata in centro storico anche nel segno della cultura: infatti è prevista anche l’apertura serale dei Musei (fino ore 23), così da dare la possibilità ai cittadini di visitare le bellezze artistiche in una fascia oraria particolarmente suggestiva (ingresso gratuito per residenti, ridotto per i turisti).

Orario: fino alle 23.30 Info: http://www.facebook.com/riminishoppingnight

Tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2024

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Mercatino dei bambini

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità.

La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Tutti i mercoledì e i sabati in estate

Rimini, piazza sull’Acqua – Ponte di Tiberio

Prospettive Diverse

L’originalità dell’iniziativa consiste nel fatto che i visitatori non vedono il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma hanno la possibilità di passarci sotto, tra le arcate, scoprendo così molti dettagli e particolarità che dai normali punti di osservazione, restano purtroppo nascosti.

La visita alla scoperta di questo monumento avviene infatti a bordo di un’imbarcazione, percorrendo lo specchio d’acqua dell’invaso del Ponte, da dove si possono meglio notare diversi dettagli della sua lunga storia. A cura dell’Associazione Marinando. Le uscite hanno la durata di 15 minuti e sono ad offerta libera.

L’esperienza è a offerta libera e le donazioni servono per sostenere l’associazione che si occupa di progetti e programmi per persone con disabilità attraverso la vita in mare.

Orario: dalle 20 alle 23. Info: http://www.facebook.com/marinandoODV/

tutti i mercoledì fino al 7 agosto 2024

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

L’obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23. Info: http://www.mercatocopertorimini.it

tutti i mercoledì sera fino al 28 agosto 2024

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Edizione estiva serale della mostra mercato dell’artigianato handmade

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.

Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero

Tutti i venerdì fino al 13 settembre 2024

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d’Arte.

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Tutti i venerdì fino al 30 agosto 2024

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Ritorna per il terzo anno consecutivo Sganassau Cabaret, la rassegna comica per eccellenza, che assicura il divertimento con i comici provenienti dai più seguiti programmi Tv, l’animazione comico musicale di Amedeo Visconti e la conduzione di Matteo Monì. A cura del Comitato turistico di Viserba. Tra gli ospiti della settimana, venerdì 23 agosto c’è Urbano Moffa. Ore 21. Ingresso libero. Info: http://www.sganassau.it

venerdì 23 e 30 agosto 2024

Rimini, spiaggia Tiki 26 Marina Centro

La cultura nello sport

Ciclo di incontri e racconti sulla cultura dell’attività sportiva a cura di ErbaVita e il team di Elen Souza.

Venerdì 23 agosto il tema dell’incontro sarà “Comunicare e diffondere coinvolgere il Wellness” con Luigi Angelini – consulente e docente Universitario Wellness Culture.

Venerdì 30 agosto presentazione del libro ‘Pezzi di cotone’ di Franco Bonera, grande firma del giornalismo sportivo, e si parlerà di calcio con: ‘Lo sport: il calcio come era e il calcio come è’ con Carlo Cavriani, capo cronista del Carlino-Rimini.

Ingresso libero

domenica 4 e sabato 24 agosto 2024

Rimini, Parco Briolini – San Giuliano Mare

Briolini con brio

Rassegna di teatro di strada, musica e circo al Parco Briolini.

Sabato 24 agosto, alle 21, torna Acqua Alta Teatro con una nuova animazione itinerante, tra le acrobazie aree di Veronica Severini e la musica, legata all’immaginario del surf, di Marco Maccari. La Combriccola dei Lillipuziani porterà in scena “Casino Royal”, uno spettacolo di giocoleria comica, Gianluca Palma di All’Incirco presenterà lo spettacolo “Storie Appese ad un filo”, con marionette a filo artigianali.

domenica 25 agosto 2024

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

26 e 27 agosto 2024

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

SGR LIVE continua protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. Giunto alla terza edizione, il palinsesto messo a punto dai direttori artistici Federico Mecozzi e Cristian Bonato sale a 15 serate con tutti i generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. I prossimi appuntamenti:

Lunedì 26 agosto la serata è con Julico & la terapia latina che conduce gli spettatori nel Viaggio musicale in Sudamerica. Julián Corradini “Julico” è cantautore, compositore, chitarrista e traduttore. I suoi live sono un ponte di ‘buena onda’ immaginario sopra l’Oceano, dove si respira un’atmosfera da festa di strada, allegra, intensa e colorata.

Martedì 27 agosto sul palco Stolen Riff con Swing & pop Fusion, nel quale un pizzico di soul, una spolverata di swing, un tocco di funk… accompagneranno in un viaggio emozionante.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: http://www.facebook.com/GruppoSGR

MOSTRE

fino a domenica 20 ottobre 2024

Fellini Museum – Palazzo del Fulgor Piazzetta San Martino, Rimini centro storico

Pino Boschetti – Dipingere in dialetto

Una straordinaria mostra dedicata al pittore di Santarcangelo Pino Boschetti (1944 – 2022), che, attraverso le sue immagini, ha raccontato le storie e le genti della sua Romagna con fantasiosa ironia.

La mostra si inserisce all’interno del progetto culturale “Lingue di confine”.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; chiuso lunedì non festivi. Un’occasione per visitare gratuitamente la mostra di Boschetti sono le sere di venerdì 23 e 30 agosto, quando l’ingresso al Palazzo del Fulgor è libero.

fino al 29 settembre 2024

Ala di Isotta, Castel Sismondo – Rimini centro storico

Superstars – Music Icons on Exhibition

Icone internazionali, grandi star immortalate negli oltre ottanta scatti del fotografo Fernando Borrello, nel corso dei 30 anni trascorsi accanto a David Zard, il più celebre manager italiano di tutti i tempi, abiteranno gli spazi dell’Ala Isotta di Castel Sismondo. All’interno, l’inedita “TO BE A NORMAL STAR”, un percorso di 7 opere dedicate a Madonna, Bruce Springsteen, Lou Reed, Freddie Mercury, David Bowie, Mick Jagger e Taylor Swift.

Orario: tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 16 alle ore 22. Ingresso a pagamento

fino al 15 settembre 2024

Rimini, Residenza Grand Hotel, Parco Fellini

Ugo di noi. 101 anni di Ugo Tognazzi

La prima grande esposizione monografica dedicata al celebre attore a oltre 100 anni dalla nascita in un percorso tra fotografie, testi, locandine, cimeli di famiglia, articoli di giornali, contributi audiovisivi e inediti. La mostra è un omaggio al pensiero di un grande artista in controtendenza con il costume italiano dell’epoca: Ugo Tognazzi.

Orario: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 21:00. Ingresso libero

Fino al 15 settembre 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 100 al 151

Mafalda Una Bambina dalla parte delle Donne

Mostra Cartoon Club /Piacere Spiaggia Rimini

Una mostra in battigia per omaggiare il personaggio di Mafalda con una selezione di oltre 200 strisce e illustrazioni posizionate su 100 plance che mettono in evidenza in particolare le battaglie di Mafalda per la parità di genere, offrendo una prospettiva unica sull’evoluzione della lotta per i diritti delle donne.

Tutti gli aggiornamenti su http://www.riminiturismo.it