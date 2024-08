(ARC) Cultura: Anzil, villa di Toppo Florio a Buttrio vetrina per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Buttrio, 19 ago – “I progetti del Comune di Buttrio in tema di

sport e cultura sono apprezzabili e meritano una riflessione.

Siamo la prima Regione in Italia per investimenti in questi due

ambiti ed ? motivo di orgoglio. L’importante ? utilizzare le

risorse in modo efficiente affinch? queste diventino un volano

per il mondo sportivo e culturale del territorio”.

E’ il messaggio del vicegovernatore con delega a Cultura e sport,

Mario Anzil, emerso durante l’odierno incontro in villa di Toppo

Florio a Buttrio con il sindaco Eliano Bassi, altri esponenti

dell’amministrazione municipale e Patrizia Minen, ideatrice e

direttrice artistica del TreeArt Festival.

I rappresentanti della Giunta comunale hanno presentato al

vicegovernatore alcune proposte culturali e sportive fra le quali

le migliori nella struttura dedicata al lapidarium all’interno

del parco in cui sono raccolti reperti archeologici romani

provenienti da Aquileia e la necessit? di intervenire nelle

strutture sportive (campo di calcio, bocciodromo e campo di

basket all’aperto).

Un altro tema affrontato ha riguardato gli interventi per

migliorare l’accessibilit? al comprensorio della villa e

favorirne la fruibilit?.

Durante la visita Anzil ha potuto apprezzare il Museo della

Civilt? del Vino del Friuli Venezia Giulia, inaugurato lo scorso

novembre e inserito su tre piani della settecentesca villa di

Toppo Florio e il parco con le installazioni permanenti

realizzate per il festival TreeArt Festival, lo spazio aperto al

confronto ospitato nella cornice della settecentesca Villa

attraverso tavole rotonde, mostre, conferenze ed eventi artistici

accomunati dal tema dell’edizione annuale del Festival.

