(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Potenza, 19 agosto 2024

Anniversario De Gasperi, il ricordo di Bardi e Latronico

A settant’anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi è doveroso ricordare un uomo delle istituzioni il cui spirito di servizio è ancora oggi un modello di integrità e di leadership”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Vito Bardi ricordando la figura dello statista che ebbe intense relazioni con la Basilicata, dalla riforma agraria che cambiò il volto all’agricoltura italiana e, in particolare, di quella del Metapontino, alla legge speciale per i Sassi di Matera.

“Fondatore della Democrazia Cristiana – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – è stato politico apprezzato in maniera trasversale in tutto l’arco parlamentare. Statista di respiro europeo, fonte di ispirazione politica e umana”.

Degno di nota – evidenzia Latronico – il rapporto di De Gasperi con Il Presidente Emilio Colombo, suo allievo e collaboratore”. Fu proprio De Gasperi a incaricare il deputato lucano di studiare un disegno di legge per il risanamento e lo sfollamento dei Sassi di Matera.

“Dal 1950, quando il Presidente De Gasperi visitò la Basilicata – concludono Bardi e Latronico – il legame con questa terra non si è mai interrotto e il suo ricordo è sempre vivo nella memoria collettiva dei lucani”.