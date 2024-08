(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 Comunicato Stampa

VENETO, ANAS: INCIDENTE SULLA SS14 “DELLA

VENEZIA GIULIA” A QUARTO D’ALTINO (VE)

Venezia, 18 agosto 2024

La strada statale 14 “della Venezia Giulia” è temporaneamente

chiusa in entrambe le direzioni in località Portegrandi (dal km 17

al km 18,500) nel comune di Quarto d’Altino, in provincia di

Venezia, a causa di un incidente.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul

posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due

autocarri causando la dispersione di parte del carico sul piano

viabile.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la

transitabilità appena possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi,

Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua

sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità

informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è