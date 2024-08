Terento: rinvenuto in zona montuosa il cadavere di un ragazzo

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

Nella mattinata odierna, verso le ore 09.00 circa, a Terento (BZ) frazione Marga è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo ventiquattrenne del posto. Alla segnalazione è seguito immediatamente l’intervento congiunto dei Carabinieri della Compagnia di Bressanone e del Personale del Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Vipiteno, unitamente ai sanitari della locale Croce Bianca – First Responder ed ai Volontari del locale Corpo Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino Bergrettung – AVS.

Il corpo del ragazzo è stato trovato riverso a terra, con un grande ed evidente trauma all’altezza della base del collo, ed immediatamente vicino era presente il suo fuoristrada.

Accurati rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Trento giunti in un momento successivo insieme ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano. Il complesso degli operatori impiegati nelle delicate operazioni di accertamento, acquisizione di informazioni, sopralluogo e cinturazione della zona interessata si è posto agli ordini del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, Colonnello Raffaele Rivola, che ha raggiunto la zona impervia unitamente al P.M. di turno della Procura di Bolzano, che ha assunto la direzione delle indagini, già avviate e tese a fare chiarezza sulle circostanze in cui è avvenuta la morte del ragazzo. Al momento, per la particolarità del ritrovamento, la complessità degli accertamenti e la natura degli elementi raccolti, non si esclude alcuna ipotesi. L’esame autoptico sul corpo del ragazzo, già disposto dall’Autorità Giudiziaria, verrà effettuato nella giornata di domani.