(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI. GIORDANO: EDITORIALE SALLUSTI DA NON SOTTOVALUTARE, GIUSTIZIA NON SIA USATA A FINI POLITICI

“Ci sono chiari segnali di manovre politico-giudiziarie in corso. E se un analista esperto e capace come il direttore Sallusti dà l’allarme, non lo si può sottovalutare. Chi sta attaccando Arianna Meloni, tentando di orchestrare manovre politico-giudiziarie, molto probabilmente ha l’obiettivo di minare un Governo eletto democraticamente, come già successo tante volte in passato, e va mediaticamente portato all’attenzione dei cittadini. Le attenzioni ossessive su di lei da parte di certa stampa e della sinistra sono inspiegabili, se non con la speranza, o più verosimilmente la strategia, di usare la macchina della giustizia come arma politica, come si usa nei peggiori totalitarismi per alterare il consenso. Le opposizioni devono spiegare i loro attacchi, che giustamente preoccupano Sallusti, e molti dei cittadini italiani. La macchina della giustizia non può e non deve essere usata a fini politici”. Lo dice Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia.

