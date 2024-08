(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI, GELMETTI (FDI): CASTELLO BUGIE SINISTRA VERRA’ SPAZZATO VIA DA VERITA’

“La solita scorciatoia della sinistra per avere la meglio su un avversario politico, se non ce la fa con le urne usa la magistratura compiacente, come ci ha brillantemente esposto Palamara nel suo libro. E’ uno schema già visto e che, purtroppo per troppe avversarie della sinistra, ha funzionato, ma questa volta con Arianna Meloni non funzionerà, perché l’architettura che stanno mettendo in piedi giornalisti e la sinistra è priva di fondamenta e pertanto sarà un castello

di sabbia che sarà spazzato via da una semplice ondata di verità.

Dobbiamo dire Basta a queste azioni sinistre basate sul nulla”.

Lo scrive in una nota Matteo Gelmetti, senatore di Fratelli d’Italia.

