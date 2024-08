Baseball, Coppa del Mondo U-15: Risultati partite 17 agosto, resoconto Italia-Giappone e programma terza giornata

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Otto punti giapponesi nella parte alta del secondo extrainning mettono in ginocchio l’Italia vanificando una super partenza del mancino Federico Magalotti. L’Italia perde 8-3 contro il Giappone e vede complicarsi il percorso nella Coppa del Mondo di Baseball U-15. Domenica 18 agosto, alle ore 17.30, sfida contro Guam.

Risultati seconda giornata

Gir. A: h. 17.30 Guam-Repubblica Dominicana 1-38 (5°); h. 22 Italia-Giappone, 3-8 (9°); h. 2 (18/08) Porto Rico-Colombia

Gir. B: h. 17.30 Sudafrica-Nicaragua 1-18 (4°); h. 22 Cina Taipei-Venezuela 6-1; h. 2 (18/08) Messico-Regno dei Paesi Bassi

Classifiche:

Gir. A: Giappone (2-0), Porto Rico e Colombia (1-0), 1.000; Repubblica Dominicana (1-1), .500; Italia e Guam (0-2), .000.

Gir. B: Nicaragua (2-0), Messico e Regno dei Paesi Bassi (1-0), 1.000; Cina Taipei (1-1), .500; Venezuela e Sudafrica (0-2), .000.

Il programma della terza giornata (gli orari indicati sono quelli italiani):

Gir. A: h. 17.30 Guam-Italia, h. 22 Repubblica Dominicana-Porto Rico, h. 2 (19/08) Colombia-Giappone

Gir. B: h. 17.30 Venezuela-Sudafrica, h. 22 Nicaragua-Regno dei Paesi Bassi, h. 2 (19/08) Cina Taipei-Messico.

In allegato una foto di repertorio risalente alla partita tra Italia e Germania dell’11 luglio 2024 in occasione della Rotterdam Baseball Week Youth U-15 e ritraente Federico Magalotti in corsa dalla terza base a casa base. Credit: Catalin Dacian Ciubotaru.

