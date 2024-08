(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 ABRUZZO, M5S: MARSILIO DA’ LA CACCIA AI CERVI MENTRE LA REGIONE È SENZ’ACQUA

“La giunta Marsilio non solo non fa quel che dovrebbe, ma aggiunge danni su danni. In un contesto regionale nel quale i cittadini sono praticamente senz’acqua e la rete idrica sta crollando, cosa pensa di fare il governo dell’Abruzzo a trazione centrodestra? Apre la caccia al cervo e dà il via a una mattanza senza senso.

In piena emergenza idrica i veri danni all’agricoltura sono causati dalla mancanza di acqua e non da qualche cervo presente sul territorio. Come al solito il piano del Centrodestra è quello di cercare capri espiatori immaginari, in questo caso con un’emergenza cervi che non esiste e trascurando questioni ben più urgenti e impattanti sulla vita dei cittadini abruzzesi.

I danni all’agricoltura sono dovuti ai cambiamenti climatici, alla mancata attuazione delle promesse elettorali fatte da Marsilio e ai sostegni economici per questa categoria mai arrivati, non ai cervi. Marsilio la smetta di prendere in giro i cittadini abruzzesi e si occupi delle questioni nevralgiche per la Regione”.

Bisogna lavorare per adottare soluzioni per la tutela dell’ambiente e la biodiversità e non violare la costituzione, ed in particolare l’art. 9, così come sta facendo questo governo non ambientalista e né animalista”.

Così in una nota Alessandro Caramiello, capogruppo M5S in Commissione Agricoltura della Camera, Ilaria Fontana, capogruppo M5S in Commissione Ambiente della Camera e Daniela Torto, Capogruppo M5S in Commissione Bilancio della Camera.

