Usa, Rampell (CNN): Harris ha cambiato idea sulla proposta di “aumento dei prezzi”

17 Agosto 2024

Nella trasmissione di venerdì di “First Move” di CNN International, Catherine Rampell, commentatrice politica ed economica di CNN, editorialista del Washington Post e inviata speciale di “PBS NewsHour”, ha affermato che il discorso sulla politica economica della vicepresidente Kamala Harris, candidata democratica alla presidenza del 2024, era diverso dai materiali pubblicati dalla sua campagna sulla sua proposta di “aumento dei prezzi”.

Rampell ha detto, “È stato interessante per me che sembrasse aver attenuato un po’ la retorica che la sua campagna stava diffondendo all’inizio di questa settimana sulla questione dei prezzi esorbitanti. Se guardi i materiali che la campagna ha inviato ai giornalisti qualche giorno fa, forse li hai ricevuti anche tu, Julia, riguardavano la punizione delle aziende per aver aumentato i prezzi oltre i loro costi e cose del genere, e riecheggiavano un testo di legge che è attualmente in discussione al Senato, proposto dai senatori Bob Casey (D-PA) ed Elizabeth Warren (D-MA) che riguarda fondamentalmente il controllo dei prezzi. Casey sembra pensare che abbia approvato il suo disegno di legge. Ha pubblicato un comunicato stampa oggi dicendo che lo aveva fatto, ma il testo del discorso in sé era molto più sobrio e parlava fondamentalmente di far rispettare le leggi antitrust esistenti. Quindi, penso che [loro] possano essere in sintonia con alcune delle critiche che hanno ricevuto.”