Roma, 17 Agosto 2024

sab 17 agosto 2024 SANITA', CATELLANI (LEGA): L'ASSESSORE DONINI HA FATTO DIETROFRONT SULL'USO

DEI MEDICI A GETTONE ANCHE SULLE AUTOMEDICHE?

BOLOGNA, 17 AGO – “Medici “a gettone” anche sulle automediche reggiane del

118 : dica l’Assessore Regionale alla Sanità Donini se e perché ha

cambiato idea da quando affermava in Aula di ritenere “ i medici a

gettone, l’esternalizzazione una distorsione del sistema”. Così Maura

Catellani, consigliera regionale della Lega, ha presentato l’atto ispettivo

rivolto alla Giunta e all’Assessorato alla Sanità, raccogliendo le

perplessità e le criticità sollevate dal sindacato Snami e chiede che venga

fatta luce su quanto da qualche giorno viene riportato sugli organi di

stampa locali sul tema dei “medici gettonisti”. “In particolare per l’AUSL

di Reggio Emilia – attacca Catellani – il sindacato ha messo in evidenza

come da un paio d’anni i medici privati delle cooperative sostituiscono i

medici specialisti ospedalieri negli ambulatori di Pronto Soccorso

reggiani, ed emergerebbe che anche sui mezzi di soccorso avanzati – le

cosiddette automediche – vengano impiegati i medici gettonisti al posto

dei medici di emergenza territoriale convenzionati”. Da qui il quesito di

Catellani all’assessore regionale Donini a cui chiede “cosa è cambiato dal

4 aprile 2023, quando in risposta ad un question time di altro Gruppo

Consigliare – di maggioranza, per inciso – l’Assessore, oltre ad affermare

di ritenere il ricorso all’esternalizzazione del servizio tramite i “medici

gettonisti” una distorsione del sistema, informava l’Aula del consiglio

regionale dell’intenzione di dismettere questa situazione “al più presto e

comunque entro il 2023”?

E ancora: in risposta ad un proprio recente atto ispettivo con cui

Catellani chiedeva informazioni precipue sulle tipologie contrattuali

applicate nei Pronti Soccorso di tutte le Aziende Sanitarie della Regione,

i dati aggiornati al 30 giugno del 2024 e relativi all’ASL di Reggio

Emilia oltre agli organici a tempo indeterminato riportano: 1 solo medico

specializzando assunto a tempo determinato ex L.145/2018 sul PS di Reggio

Emilia; nessuno sul PS di Guastalla, nessuno su quello di Montecchio

Emilia, nessuno su quello di Scandiano e nessuno su quello di Castelnovo

ne’ Monti. Secondo Catellani risulta qualche libero professionista: 1 nel

PS di Castelnovo ne’ Monti, 1 nel PS di Guastalla, 3 nel PS di Reggio

Emilia e nessuno nei PS di Scandiano e Montecchio. “Ma – aggiunge Catellani

– risultano presenti 10 medici a gettone su PS di Reggio, 10 medici a

gettone sul PS di Scandiano, 5 medici a gettone sul PS di Montecchio e 5

medici a gettone nel PS di Castelnovo Monti; nessun gettonista presente nel

PS di Guastalla”. Con l’interrogazione della leghista reggiana vengono

chiesti ragguagli alla Giunta rispetto ad un utilizzo così “importante”

di medici gettonisti da parte dei PS dell’ASL di Reggio Emilia quando non

risulterebbe la stessa intensità di utilizzo di medici privati delle

cooperative da parte di altri PS in regione.

“Ecco, rispetto all’affermazione della primavera 2023 resa dall’Assessore

alla Sanità sulla asserita distorsività sistemica dell’esternalizzazione

con medici a gettone – conclude Catellani – ci pare di notare diverse

incongruenze delle quali intendiamo chiedere conto con il nostro atto

ispettivo”.

