News — Il Prix du Public UBS 2024 a Reinas e il Letterboxd Piazza Grande Award a Gaucho Gaucho

** Il Prix du Public UBS 2024 va a Reinas di Klaudia Reynicke, mentre il primo Letterboxd Piazza Grande Award a Gaucho Gaucho

La regista svizzero-peruviana ha conquistato il pubblico della Piazza Grande con il suo tenero dramma familiare ambientato negli anni Novanta, mentre il documentario argentino Gaucho Gaucho di Michael Dweck e Gregory Kershaw si aggiudica il premio dato da Letterboxd, il social network per cinefili da tutto il mondo.

Il Palmarès di Locarno77, annunciato durante la cerimonia di premiazione al GranRex nel pomeriggio di sabato 17 agosto, è ora completo. Durante la serata conclusiva del Festival sono stati annunciati i vincitori del Prix du Public UBS e del Letterboxd Piazza Grande Award, assegnato per la prima volta quest’anno.

Il Prix du Public UBS a Reinas

Dopo undici serate di proiezioni sul più grande schermo all’aperto d’Europa, il pubblico ha incoronato il film vincitore: Reinas di Klaudia Reynicke, regista svizzero-peruviana. In migliaia hanno votato per il Prix du Public, il premio realizzato in collaborazione con UBS, main partner della manifestazione da oltre vent’anni. Per registi e distributori ottenere un premio così prestigioso è il segno inequivocabile del fatto che il loro film non avrà difficoltà a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

“Ho la sensazione che ci sia una vita prima di Reinas e una vita dopo. Poter trascorrere tre mesi in Perù – non da turista, ma per fare il mio lavoro, circondata da peruviani ed europei…è stato semplicemente impagabile” ha raccontato la regista Klaudia Reynicke a Pardo, la rivista quotidiana del Festival. “Ora ci voglio tornare una volta l’anno. Desidero che i miei figli siano in grado di relazionarsi di più con un paese che sono stata costretta a lasciare troppo presto e con il quale posso ora, da adulta, riallacciare i rapporti”.

Dopo la prima svizzera del film e mentre il Festival si stava ancora svolgendo, il comitato di selezione nominato dall’Ufficio federale della cultura ha incluso Reinas nella preselezione per la candidatura svizzera agli Oscar.

Il Letterboxd Piazza Grande Award a Gaucho Gaucho

Cinema ovunque, per tutti, per sempre. È questo il motto del Letterboxd Piazza Grande Award, attribuito dal social network per cinefili più famoso del mondo. Locarno è stato il primo grande festival a collaborare con Letterboxd per un premio assegnato da una giuria composta da Ella Kemp, editor londinese del social network, e da giovani critici accreditati al Festival: Ena Alvarado (Venezuela), Amarsanaa Battulga (Mongolia), Tereza Dodoková (Slovacchia), Emerson Goo (Stati Uniti), Esmé Holden (Regno Unito), Öykü Sofuoğlu (Turchia).

“Siamo stati attratti dalla mitologia del gaucho, simile a quella del cowboy negli Stati Uniti”, hanno dichiarato i registi Dweck e Kershaw a Laurine Chiarini nell’edizione del 14 agosto del Pardo. “E per questo abbiamo deciso di iniziare a cercare le vere storie umane che fanno parte di questo mito. Dovevamo entrare nella vita di queste persone […] Parte della bellezza del processo documentaristico consiste nel venire costantemente sorpresi: si inizia a filmare con un’idea di ciò che potrebbe essere, e il film poi si trasforma in qualcosa di molto più bello”.

Gli ultimi due premi di Locarno77 evidenziano ancora una volta la diversità e l’ampiezza della selezione, riflettendo la missione artistica del Festival di emozionare il pubblico con forme cinematografiche popolari e accessibili. Che si tratti di un documentario come Gaucho Gaucho o di un dramma come Reinas, i film che vengono proiettati in Piazza Grande sono tutti in grado di emozionare un pubblico di migliaia di persone e di affrontare temi contemporanei in modo ricco e interessante.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 6 al 16 agosto 2025.

