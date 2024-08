[Comune Palermo] Attività produttive ed economiche – La soddisfazione dell’assessore Forzinetti per le maggiori entrate riscontrate

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 «Esprimo soddisfazione per i risultati raggiunti in relazione alle maggiori

entrate riscontrate dall’area dello Sviluppo Economico, Suap, Mercati e

Lavoro.

Un risultato frutto di un ottimo lavoro svolto, in sinergia con l’ufficio

tributi, in tema di antievasione e soprattutto di semplificazione delle

procedure burocratiche SUAP attraverso l’ autoliquidazione del canone unico

patrimoniale, che ha segnato incrementi percentuali di oltre il 2000% in

alcuni settori, come ad esempio il Cup temporaneo che nel 2024 é pari a

circa 1,2 milioni a fronte dei 60.000€ del precedente anno.

Il Cup permanente registra un accertamento superiore a 1 milione di euro

rispetto all’anno precedente.

Sul tema dell’antievasione, iniziato dalla nostra amministrazione, abbiamo

registrato incassi totali pari a oltre 12 milioni di euro.

Questo dimostra che molti cittadini e imprenditori, se messi nelle corrette

condizioni, sono degli ottimi contribuenti».

Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, in

merito alle maggiori entrate riscontrate a seguito della semplificazione

delle procedure burocratiche e della lotta all’evasione.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo