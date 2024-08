Les liaisons dangereuses | Concerto a Palazzo Grimani

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Il Museo di Palazzo Grimani – Musei archeologici Nazionali di Venezia e della Laguna è lieto di invitarvi al concerto a cura della Scuola di Musica Antica di Venezia

La liaisons dangereuses

Mise en scène di brani per clavicembalo

giovedì 22 agosto 2024 alle ore 16.30

cortile di Palazzo Grimani

Anne Marie Dragositz al clavicembalo

con la collaborazione di Serena Mancuso

Opera chiave della letteratura francese, Les liaisons dangereuses di Choderlos de Laclos ha trasportato nei secoli innumerevoli lettori nell’atmosfera decadente in cui viveva l’aristocrazia francese poco prima della Rivoluzione. Mentre i famosi adattamenti cinematografici e teatrali degli ultimi decenni hanno utilizzato immagini forti per creare una trama drammatica dal romanzo epistolare e dalle sue sottigliezze, la clavicembalista Anne Marie Dragosits cerca di tradurre la fonte letteraria in una sequenza altrettanto drammatica di pièces de clavecin dell’epoca di Laclos – una lettura più intima molto personale.

Musiche di Claude Balbastre, Pancrace Royer, Armand-Louis Couperin, Pierre Février, Hector Fiocco, Charles De Mars e altri.

Anne Marie Dragosits è clavicembalista, vive a Vienna. Ha studiato con Wolfgang Glüxam a Vienna e con Ton Koopman e Tini Mathot a Den Haag.

Ricercata come solista e appassionata suonatrice di basso continuo, gira il mondo con barucco, Accademia degli Stravaganti, Barocksolisten München, l’Arcadia, l’Orfeo

Barockorchester, musica alchemica, vivante e molti altri. Dal 2016 è professoressa di clavicembalo alla Bruckneruniversität Linz in Austria e ha insegnato basso continuo alla Haute Ecole de musique Genève (2021-24). Nel 2021 ha pubblicato una biografia del compositore Giovanni Girolamo Kapsperger (1579-1651) con LIM (Lucca) in Tedesco, una versione Inglese è in preparazione. Numerose e premiate registrazioni su clavicembali storici costituiscono una parte importante della sua vasta discografia. “Les liaisons dangereuses” sarà registrato alla fine di agosto su un clavicembalo di Christian Kroll (Lyon 1770, collezione privata Neuchâtel) e pubblicato dall’etichetta L’Encelade nel 2025.

Biglietti: ridotto speciale 8 euro.

Prenotazione obbligatoria.

Il biglietto comprende la visita libera del Museo di Palazzo Grimani e delle mostre attualmente in corso:

– Rick Lowe

The Arch within the Arc

– Tintoretto e Giovanni Grimani

Ritratti a confronto

Info e prenotazioni:

Museo di Palazzo Grimani – Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna

Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

Castello 4858, Venezia

http://www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

Facebook: @palazzogrimani

Twitter: @PalazzoGrimani

Instagram: @museopalazzogrimani