(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

LAZIO, FONDI PER I COMUNI

IN VISTA DEL GIUBILEO 2025

Interventi per gli impianti, i consumi energetici e l’abbattimento delle barriere

Roma, 16 agosto 2024 – La Giunta regionale ha approvato le modalità di finanziamento per gli interventi dei Comuni del Lazio in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025: un unico contributo fino a 125mila euro per l’ente locale proponente, volto a sostenere le progettualità riguardanti la riqualificazione, l’adeguamento degli impianti tecnologici, il contenimento dei consumi energetici e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In attuazione della legge regionale di Stabilità 2024, approvata nel dicembre scorso dal Consiglio regionale del Lazio, la misura ha una dotazione finanziaria di 750mila euro e non possono aderirvi sia Roma Capitale sia quei Comuni beneficianti di altri fondi e interventi già programmati.

Saranno finanziate le proposte avanzate dai Comuni che coinvolgano le istituzioni pubbliche e private, tra cui le parrocchie, le diocesi, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, insieme con le associazioni.

Le attività funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 dovranno essere realizzate entro il prossimo 31 dicembre e potranno riguardare anche il miglioramento dell’offerta dei servizi ai pellegrini sia nell’accoglienza sia nella fruizione dei luoghi di culto, anche attraverso campagne di comunicazione rivolte a implementare l’offerta turistico-religiosa e a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale.