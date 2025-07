(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Sanità, Murelli (Lega): ok ddl pazienti oncologici, battaglia di civiltà

Roma, 8 lug. – “Sì unanime da parte del Senato al disegno di legge per la conservazione del posto di lavoro per i pazienti oncologici. Una battaglia di civiltà, sostenuta fin da subito dalla Lega, che ha contribuito con una proposta di legge a prima firma Comaroli. L’entrata in vigore del provvedimento segnerà un passo avanti per sostenere chi affronta una malattia oncologica, invalidante o rara: una legge sia per i dipendenti, pubblici e privati, sia per i lavoratori autonomi, che tra le altre cose, potranno avvalersi del diritto al congedo o alla sospensione dell’attività. Una novità importante è la possibilità di permessi anche per i genitori dei piccoli affetti da malattie oncologiche. Era dovere del Parlamento stare dalla parte di tanti pazienti, che hanno diritto alle cure conservando il loro posto di lavoro”.

Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Salute e relatrice del provvedimento.

__________

Ufficio stampa Lega Senato