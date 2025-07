(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 DL INFRASTRUTTURE. CDX: LAVORO APPROFONDITO IN COMMISSIONE, INCOMPRENSIBILI POLEMICHE OPPOSIZIONI

“Desideriamo ringraziare i presidenti delle Commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Mauro Rotelli, e Trasporti, Salvatore Deidda, per la competenza e la serietà con cui hanno condotto i lavori durante l’esame del DL Infrastrutture. Tutti i componenti delle commissioni, in particolare quelli appartenenti alle forze di opposizione, hanno avuto ampie possibilità di intervenire, anche in modo approfondito, per illustrare le proprie posizioni su ciascun emendamento. Nel corso dei lavori sono stati approvati ben ottanta emendamenti, a testimonianza di un’attività di valutazione puntuale e di un confronto concreto e articolato. Appaiono pertanto incomprensibili, se non paradossali, le lamentele provenienti dalle opposizioni circa l’insufficienza del tempo dedicato all’esame delle misure, dopo che per quasi 20 ore di lavori in commissione hanno avuto modo di intervenire su ogni singola proposta emendativa e sulle riformulazioni del Governo”. I componenti delle Commissioni ‘Ambiente, territorio e lavori pubblici’ e ‘Trasporti’ di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati