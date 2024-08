(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Coldiretti: buon lavoro al neo direttore Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata

Coldiretti Basilicata esprime soddisfazione per la nomina del neo direttore del Dipartimento Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Vittorio Restaino, a cui formula i migliori auguri di buon lavoro. “Innanzitutto è doveroso ringraziare il direttore uscente Emilia Piemontese per il lavoro svolto – fa sapere l’organizzazione agricola lucana – e per l’attenzione dimostrata verso le problematiche del comparto. La scelta di Restaino, che premia le competenze, va in continuità, soprattutto per la prolungata esperienza e conoscenza del neo direttore delle strutture della Regione Basilicata e del sistema legato ai fondi comunitari in qualità di Autorità di gestione del Psr Basilicata”. Per Coldiretti Basilicata “ i prossimi saranno mesi importanti per il futuro dell’agricoltura, ma siamo certi che il neo direttore assieme all’assessore Cicala, sapranno assumere le scelte più giuste per il bene del comparto”.

Potenza 16 agosto 2024

