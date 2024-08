(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

ATTO VANDALICO COLOSSEO, GUALTIERI: “NESSUNO SPAZIO PER TEPPISTI E IDIOTI”

Roma, 16 agosto 2024 – “Bene l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato e sanzionato l’autore del nuovo atto vandalico ai danni del Colosseo. In una città ricca di tesori che sono patrimonio dell’umanità non può certo esserci spazio per teppisti e idioti”. – Così, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri .