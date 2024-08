(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Turismo. Liris, Sigismondi, Testa (Fdi): Abruzzo da record. Ferragosto sold out con il 91% di prenotazioni

“L’Abruzzo si conferma protagonista nel panorama turistico. Secondo i dati di Assoturismo, per Ferragosto la nostra regione ha registrato un incredibile tasso di occupazione delle strutture ricettive pari al 91%” è quanto dichiarato dai parlamentari

abruzzesi di Fratelli d’Italia Guido Liris, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa. “Un risultato che non solo sottolinea l’attrattività del nostro territorio, ma si inserisce in un contesto in continua crescita anche grazie al recente stanziamento di 13 milioni di euro approvato dal Consiglio dei Ministri a sostegno del turismo nelle aree interne dei Comuni della dorsale appenninica. Misure concrete per il rilancio del settore turistico.

Con all’impegno del governo Meloni l’Abruzzo è sempre più un esempio di eccellenza turistica” concludono i parlamentari abruzzesi.

