SANT’EGIDIO: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI PAOLO RICCA, PASTORE APPASSIONATO DELLA PAROLA DI DIO

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 SANT’EGIDIO: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL

PASTORE PAOLO RICCA

La sua testimonianza di amore per la Parola di

Dio ha accompagnato per lunghi anni la Comunità

La Comunità di Sant’Egidio ha appreso con

dolore la notizia della scomparsa del pastore

valdese Paolo Ricca, morto questa notte a Roma,

all’età di 88 anni, e si unisce alla Chiesa

valdese e alla sua famiglia nella gratitudine per

il dono della sua vita e della sua amicizia.

Discepolo del pastore Valdo Vinay, ne ha condiviso

l’amore per la Parola di Dio e la cura per la

predicazione che, per molti anni, ha accompagnato

anche la preghiera di Sant’Egidio, segno di

un’unità dei cristiani non solo desiderata, ma

vissuta nella fraternità.

“Tutto comincia dall’amore”, diceva nella

sua ultima omelia nella Basilica di Santa Maria in

Trastevere, in occasione della Settimana di

preghiera per l’unità dei cristiani,

sottolineando come proprio quell’unità nella

preghiera fosse “un segno molto eloquente del

fatto che i cristiani nell’essenziale sono già

uniti”.

Roma, 14 agosto 2024

