(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 14 agosto 2024 Potenza, 14 agosto 2024

Crisi idrica, Cicala: incontri nel materano

Due incontri operativi, a Grassano e Stigliano con gli agricoltori per ascoltare le problematiche che interessano il settore e mettere in campo soluzioni per fronteggiare la grave siccità che ha colpito durante colture e allevamenti

“La crisi idrica non può aspettare e il nostro obiettivo è comprendere la situazione attuale per valutare e mettere in atto misure efficaci per affrontare questa emergenza e le altre problematiche che interessano il settore agricolo e zootecnico”. Lo ha dichiarato l’Assessore alle Politiche agricole, forestali ed alimentari della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che ieri ha incontrato prima a Grassano e poi a Stigliano agricoltori ed operatori del settore per confrontarsi e ascoltare le loro istanze. Tema principale dell’incontro la grave crisi idrica che sta colpendo l’intera regione e che rappresenta una delle preoccupazioni prioritarie per il comparto agricolo e zootecnico, anche in vista della prossima campagna di semina.

Durante l’incontro, sono state discusse diverse strategie per mitigare l’impatto della siccità, nonché altre problematiche strutturali che necessitano di interventi urgenti. L’Assessore ha ribadito la volontà della Regione di lavorare in stretta collaborazione con tutti gli operatori del settore per sviluppare soluzioni condivise ed efficaci e fronteggiare un’emergenza che sta colpendo duramente colture ed allevamenti. “È fondamentale essere presenti e operativi, dalle istituzioni al territorio – ha detto Cicala – anche in un periodo critico come quello che stiamo vivendo, per garantire risposte concrete ai lucani”. L’esponente della Giunta, infine, ha concluso l’incontro sottolineando che la Regione Basilicata continuerà a monitorare attentamente la situazione e ad intervenire con tempestività, per supportare il settore agricolo in questo momento di grande difficoltà.