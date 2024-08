(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Trasporti, Ruotolo (Pd): Un’estate di inferno soprattutto al Sud e Salvini pensa al Ponte

“Lui, Matteo Salvini, il ministro onnipresente per eccellenza, questa volta tace. Altro che Alte velocità e treni che partono e arrivano in orario. E’ un vero e proprio inferno e i trasporti e le infrastrutture dipendono proprio da lui. E non parliamo di quello che accade da Napoli a scendere, Reggio Calabria, Lecce, Potenza. Treni soppressi, linee a binario unico. Di tutto abbiamo bisogno tranne che dividere in due il Paese con l’autonomia differenziata. Ministro Salvini quel fiume di denaro destinato al Ponte sullo Stretto che non s’ha da fare lo usi per strade e linee ferroviarie. Presidente Meloni le sembra che l’Italia sia un Paese da G7 con tutto il Sud senza acqua?”.

Così Sandro Ruotolo della segreteria nazionale Pd.

Roma, 13 agosto 2024