Fascismo – Governo= On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): Il Consiglio dei ministri è composto da 25 ministri, e poi ci sono vice e sottosegretari. Nessuno di loro ha trovato il tempo di andare a Sant’Anna di Stazzema. Meloni e soci ancora una volta perdono un’occasione per stare dalla parte giusta della storia.

Il consiglio dei ministri del nostro Paese è composto da 25 persone più una

pletora di vice e di sottosegretari, nessuna di loro ha trovato il tempo

per andare a Sant’Anna di Stazzema a rappresentare ufficialmente lo Stato

italiano, a 80 anni dall’eccidio di 560 italiani uccisi dai nazisti e dai

fascisti. Ora si comprende bene perché non vogliono sciogliere le

organizzazioni neofasciste o perché stanno zitti zitti e fanno finta di

niente quando in giro per l’Italia qualche squadraccia nera mena dei

cittadini per le strade delle nostre città.

Lo scrive su X Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Su quei monti, da quelle stragi efferate è nata la Costituzione e la

Repubblica antofascista, Meloni e soci – conclude Fratoianni – hanno perso

un’altra occasione per rispettare la storia del nostro Paese e per stare

dalla parte giusta.

