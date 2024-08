(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 Egonu: Cattaneo, atto vandalismo vergognoso. Paola ci ha reso orgogliosi

“Un’unica parola: vergogna. Solo così possiamo commentare l’atto di vandalismo compiuto sul murales che ritrae la nostra campionessa azzurra Paola Egonu. Paola, insieme alle sue bravissime compagne di squadra, ci ha portato sul tetto del mondo. Ci ha fatto sognare, gioire, festeggiare. Ci ha reso orgogliosi di essere italiani, proprio come lei. Purtroppo il razzismo, l’ignoranza, la vigliaccheria, ancora oggi, nel 2024, esistono e dobbiamo impegnarci tutti, al massimo, per combatterli ed estirparli. A Paola va tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

