[Comune Palermo] Ferragosto. La Polizia Municipale rafforza i controlli anti bivacco nelle località balneari, alla Favorita e nella riserva di Monte Pellegrino

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 La Polizia Municipale di Palermo, in vista della festività di Ferragosto,

già da ieri, in via preventiva, ha intensificato le attività di controllo

del territorio anti bivacco, in linea con quanto disposto dall’ordinanza

del sindaco Roberto Lagalla dello scorso 9 agosto e nel rispetto delle

misure collegiali, relative a sicurezza, pulizia e decoro delle spiagge,

stabilite dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, che si è tenuto ieri

pomeriggio. Saranno circa 200 le donne e gli uomini della Polizia

Municipale impegnati in questi giorni nella vigilanza e repressione di

illeciti.

Gli operatori della PM, in sinergia con le altre forze dell’ordine, stanno

già presidiando le località balneari di Romagnolo, Vergine Maria, Arenella,

Sferracavallo e Mondello, oltre al parco della Favorita e all’area della

riserva naturale orientata di Monte Pellegrino, allo scopo di contrastare

situazioni di degrado e incuria del territorio e, in alcuni casi, anche di

ordine pubblico.

Già ieri a Vergine Maria, nel corso di un sopralluogo ispettivo per

l’installazione di barriere e altri dispositivi su strada per la

regolamentazione dei flussi veicolari, una pattuglia ha sorpreso un

venditore ambulante abusivo mentre vendeva bibite in prossimità della

spiaggia. Alla vista degli agenti, l’ambulante si è dato alla fuga e il

banco frigo è stato sequestrato. Confiscati, inoltre, anche un gazebo,

diverse casse di birra e un centinaio di bevande alcoliche e analcoliche.

Rimossi dall’arenile, infine, 5 pozzetti congelatori dismessi e abbandonati.

Nella spiaggia di Romagnolo, invece, alcune pattuglie, in collaborazione

con le maestranze Coime, già alle prime ore ore di questa mattina, hanno

collocato una serie di dissuasori per impedire il passaggio e lo

stazionamento di veicoli o furgoni commerciali, l’accatastamento di legname

e/o ogni altro materiale utilizzabile per accendere fuochi o scoraggiare il

consueto fenomeno del campeggio abusivo.

Anche nel parco della Favorita sono in corso i controlli da parte del

nucleo della Polizia Municipale a cavallo, mentre relativamente alla

sicurezza stradale, sia domani che dopodomani saranno allestite diverse

postazioni autovelox mobili e le pattuglie effettueranno controlli sui

guidatori mediante etilometri. Il servizio di Polizia urbana sarà, invece,

impegnato nel contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale.