(ARC) Eventi: Zilli, premio a Jonathan Milan esempio per giovani motivati

Majano, 13 ago – "Jonathan Milan ? l'esempio concreto di cosa

significhi impegnarsi e lavorare duramente per cercare di

raggiungere sempre nuovi e grandi obiettivi. Questa ? la strada

giusta intrapresa da Jonathan con il valore aggiunto di avere

alle spalle una famiglia che lo sostiene sempre, oltre ad

allenatori preparati e tanti amici che lo seguono con passione”.

Cos? l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli si ?

rivolta a Jonathan Milan, il ciclista di Buja appena rientrato

dalle Olimpiadi di Parigi con una medaglia di bronzo conquistata

nell’inseguimento a squadre. Milan ? stato premiato stasera al

festival di Majano, andando ad aggiungere il suo nome all’albo

d’oro dei selezionati dalla Commissione cultura della Pro Majano

negli ultimi anni: Edi Orioli (2023), Giannola Nonino (2022),

Enzo Cainero (2021) e Pietro Pittaro (2020).

Zilli, nel portare il saluto e la riconoscenza

dell’Amministrazione regionale, ha ricordato le emozioni delle

ore trascorse a seguire l’impresa olimpica del campione bujese:

“ci ha emozionati davanti agli schermi della diretta olimpica

mostrandoci sempre quel suo sorriso contagioso con il quale

affronta anche le sfide pi? dure. Siamo orgogliosi di lui, dei

suoi grandi successi, ma soprattutto dell’uomo e dell’atleta che

? un esempio a cui i nostri ragazzi possono guardare con fiducia

per capire come si possano realizzare i sogni pi? belli”.

Jonathan Milan, classe 2000, ha esordito nel ciclismo a quattro

anni. Dopo alcune esperienze nel nuoto, nel karate e nel judo si

? dedicato alle due ruote da professionista vincendo titoli

mondiali, europei e un precedente bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.

Assieme al concittadino Alessandro De Marchi ha reso famosa Buja

e il Friuli in tutto il mondo sportivo.

