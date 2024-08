Amatrice: Trancassini (FdI), punto su Ricostruzione, avanti con lavoro di squadra

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2024

“Questa mattina, insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e all’assessore alla Ricostruzione Manuela Rinaldi, siamo stati ad Amatrice, accolti dal sindaco Cortellesi. Un’occasione per fare il punto sulla Ricostruzione del centro storico, ripartita dopo anni di immobilismo e ritardi. Ringrazio il Governo Meloni, il Commissario Castelli, il Sottosegretario Albano, la Regione Lazio e tutte le Istituzioni coinvolte per il grande lavoro di squadra portato avanti che è riuscito ad imprimere un cambio di passo e un’accelerazione nella Ricostruzione. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione per questo territorio e per la sua comunità”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito nel Lazio, Paolo Trancassini.