MASSA LOMBARDA: IL CONCERTO ALL’ALBA DEL LAVATOIO HA REGISTRATO UN TUTTO ESAURITO

Massa Lombarda, 12 agosto 2024

MASSA LOMBARDA: IL CONCERTO ALL’ALBA DEL LAVATOIO HA REGISTRATO UN TUTTO ESAURITOAriane Diakite ha cantato alle prime luci del sole. Prossimo appuntamento mercoledì 21 agosto con Zenti

Il Lavatoio di Massa Lombarda ha accolto per la seconda volta nel 2024 il Piccolo Festival della Narrazione. La cantante Soul R&B Pop Ariane Diakite, accompagnata dalla tastiera, si è esibita alle prime luci dell’alba di sabato 10 agosto registrando un tutto esaurito.

Mercoledì 21 agosto si terrà l’ultimo appuntamento del Piccolo Festival della Narrazione. Il protagonista Jonathan Zenti dalle ore 21 porterà all’antico Lavatoio un format completamente nuovo per il Festival. Si esibirà infatti in un live podcast.

Jonathan Zenti è un autore e designer di podcast e audio. Ha lavorato per RadioRAI, BBC, ABC Australia, CBC, Chora Media, ha ideato e realizzato podcast per, tra gli altri, Netflix, Save the Children, Giorgio Armani ed è il fondatore di MIRP, il primo meeting di autori audio indipendenti. Zenti è anche un noto presentatore televisivo. Dopo aver condotto alcune edizioni di Canzonissima, Spaccaquindici e Problemi, e dopo aver raggiunto un discreto successo di pubblico, ha recentemente lanciato TOTALE, un varietà settimanale che da mesi guida incontrastato gli indici di gradimento.

Zenti a Massa Lombarda proporrà una narrazione attuale e interattiva, in una serata diversa di intrattenimento e riflessione dal titolo “SPETTACOLO TOTALE”, una tragica storia del capitalismo contemporaneo che il conduttore racconterà con euforia illustrando la fine che stiamo per fare attraverso la simulazione di un gioco a premi.

L’evento ad ingresso libero è organizzato dal Comune di Massa Lombarda con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.Questi eventi sono all’interno del progetto “Radici e Ali”, realizzati con il contributo della Regione Emilia Romagna e con la sponsorizzazione di Consorzio Con.Ami.

