COMUNICATO STAMPA :I percorsi post diploma per i giovani toscani (+FOTO)

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

I percorsi post diploma per i giovani toscani

Vicesindaco Michele Bianchi: «La Regione con Giovanisì sostiene i nostri

ragazzi nelle scelte formative e lavorative»

La Regione Toscana promuove l’autonomia dei giovani attraverso Giovanisì,

il piano che ha offerto opportunità, formazione e lavoro a mezzo milione di

persone con un investimento di oltre 1,6 miliardi di euro affermandosi come

il miglior progetto giovanile d’Europa. Nella formazione dei giovani

c’è un mare costellato di opportunità e sono le scelte di ciascuno a

tracciare la rotta. Per supportare i giovani alla scelta del proprio

percorso formativo e lavorativo c’è una breve guida con le possibilità e

gli strumenti messi a disposizione da Giovanisì in Toscana. La guida è

scaricabile al seguente link https://t.ly/tVnDy.

«La Regione Toscana – spiega il vicesindaco Michele Bianchi –

attraverso le possibilità e gli strumenti messi a disposizione da

Giovanisì ha realizzato una breve guida per supportare i giovani toscani

nella scelta del proprio percorso formativo e professionale. La guida offre

una panoramica esaustiva delle opportunità presenti sul territorio, dalle

scuole superiori agli atenei, passando per le offerte di formazione

professionale e gli sbocchi lavorativi più promettenti. Per maggiori

informazioni è possibile consultare la pagina Giovanisì».

