(ACON) GIOVANI. BORDIN: SONO INNOVATORI DIGITALI, MA SVILUPPO SIA SOSTENIBILE

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 (ACON) Trieste, 12 ago – “Dai clic al progresso: percorsi

digitali per i giovani per uno sviluppo sostenibile” ? il tema

2024 della Giornata internazionale della giovent?. Mauro Bordin,

da presidente del Consiglio regionale ma non da meno da padre, si

sofferma su una riflessione: “Il mondo si sta trasformando;

grande complice ? la digitalizzazione attraverso l’offerta di

opportunit? senza precedenti per accelerare uno sviluppo che

deve, per?, essere sostenibile”.

“Se per i cosiddetti boomer stare al passo con la tecnologia ?

una vera e propria sfida con se stessi e con i giovani adulti –

commenta ancora Bordin -, gli adolescenti e i ragazzi (tre quarti

di coloro che hanno tra i 15 e i 24 anni hanno utilizzato

Internet nel 2022, un tasso pi? alto rispetto ad altre fasce

d’et?) sono dei veri nativi digitali, sempre in prima linea tanto

nell’adottare quanto nell’innovare i sistemi. ? stato accertato

che formano la pi? grande fascia demografica di utenti e

sviluppatori che plasmano le tendenze digitali a livello globale,

da cui derivano impatti profondi sui settori produttivi,

socio-culturali e ambientali di tutti i Paesi, dagli emergenti ai

pi? poveri”.

“Il Friuli Venezia Giulia ? una regione che ha preso coscienza di

questa trasformazione. ? proprio come Consiglio regionale, che mi

pregio di rappresentare, che abbiamo organizzato e ospitato il

primo seminario sull’Intelligenza artificiale da parte di un

organo della pubblica amministrazione, mentre una rete di 55

scuole del Fvg ha creato la prima guida nazionale sull’uso

dell’Ia generativa in campo educativo”.

