0812 commemorazione strage di stazzema

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Commemorazione della strage di Sant’Anna di Stazzema

L’assessore Guerri in rappresentanza del Comune

La Spezia, 12 agosto 2024 – L’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, accompagnato dal Gonfalone del Comune della Spezia, ha partecipato in rappresentanza dell’ Amministrazione comunale alla commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema, dove il 12 agosto 1944 furono trucidati 560 civili, tra cui 130 bambini.

“Ogni anno – dichiara l’assessore Guerri – ci rechiamo, con profonda commozione, di fronte a questo sacrario, tra le montagne della Versilia, per ricordare le tante vittime di questo crimine efferato e testimoniare la nostra vicinanza ai superstiti, ai familiari dei caduti e a tutta la comunità che ottant’anni fa vide scatenarsi l’espressione più feroce della crudeltà umana. È fondamentale tenere viva la memoria di questa strage così come di tutti gli atti di violenza perpetrati dal nazifascismo contro le nostre popolazioni perché il ricordo di questi fatti va preservato e trasmesso alle future generazioni, quale presupposto per dare un seguito concreto e duraturo agli insegnamenti della storia ed affermare i valori di pace, rispetto e fratellanza.”